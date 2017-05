Oslo og Bergen kan bli fratatt friidrettsrekorder

Saken oppdateres.

Tidligere denne uken foreslo Det europeiske friidrettsforbundet (EAA) at alle europarekorder i friidrett som er eldre enn 2005 skal strykes, med den bakgrunn at flere av rekordene mistenkes å ha blitt satt av dopede utøvere. I spissen for forslaget er norske Svein Arne Hansen, og tanken er at nye rekorder skal havne på en egen liste fra og med januar neste år.

Forslaget fra EEA er at også verdensrekordene får samme behandling, og president i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe, er positiv. Han vil selv miste europarekorden på 1000 meter, og 4x800 meter stafett, satt i 1981 og 1982.

– De som har rekorden i dag kommer kanskje til å føle at noe tas fra dem, men dette er et steg i riktig retning. Blir det gjort på riktig måte, gir det en sjanse til å vinne tilbake tilliten, mener Sebastian Coe, president i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Rekorder kan forsvinne fra Norge

Med de nye kriteriene settes det også krav til at utøveren skal ha vært dopingtestet innen en måned før rekorden er satt.

– Jeg liker forslaget. Det understreker at friidretten har et fungerende system for dopingtester, sier Coe.

Forslaget kan bli vedtatt allerede i juli, og bli gjort gjeldende i løpet av de neste tolv månedene. Det dårlig nytt for både Fana og Bislett idrettsarenaer. Begge arenaene har rekorder som trolig havne i historiebøkene dersom forslaget blir vedtatt.

Disse rekordene kan forsvinne fra Norge U20: Engelsk mil – 17. juli 1979 – Graham Williamson – 3.53.15 – Oslo/Bislett U23: 5000 meter – 11. juni 2004 – Elvan Abeylegesse – 14.24.68 Bergen/Fana Senior: 1000 meter – 12. juli 1981 – Sebastian Coe – 2.12.18 – Bislett En engelsk mil – Steve Cram – 27. juli 1985–3.46.32 – Bislett

To europarekorder i seniorklassen vil forsvinne fra Bislett, og en rekord i U 20-klassen. I 1981 satte Sebastian Coe europarekord på 1000 meter på 2.12.18, og Steve Cram satte europarekorden på mellomdistansen en engelsk mil i 1985. I 1979 løp Graham Williamson inn til europarekord på en engelsk mil i U20-klassen. Selv om ikke dette er bestemt, er det ikke usannsynlig at også slettingen av rekordene også vil gjelde de aldersbestemte klassene.

– Alt dette er historiske rekorder som vil bli stående. Så klart vil det komme et nytt sett med rekorder som formelt blir de nye rekordene, men de gamle vil stå hos oss. Det blir det samme som med spyd, der er det to sett med rekorder, sier administrerende direktør i Bislett Alliansen, Rune Stenersen.

Enig

Han er enig i forslaget som kommer fra det europeiske friidrettsforbundet.

– Jeg er enig i mye av det som blir brukt som argumenter. Det ble gjort mye på antidopingsiden i 2005, så jeg synes det er greit at de starter der. Men i friidrettsmiljøet er det verdensrekorder som gjelder, sier Stenersen.

Bislett har verdensrekorden på 5000 meter, som ble satt av etiopiske Tirunesh Dibaba i 2008. Den vil bli stående. Stenersen har tro på at forslaget blir vedtatt i det europeiske forbundet, men har større tvil på at det samme blir vedtatt i det internasjonale forbundet.

– Vi har solid støtte i det europeiske forbundet, men vi må vente og se hvordan støtten er i det internasjonale forbundet, sier Svein Arne Hansen, presidenten i det europeiske friidrettsforbundet til Adresseavisen.

Også Bergen og Fana risikerer å miste én europarekord dersom det også vil gjelde aldersbestemte klasser. I 2004 sprang Elvan Abeylegesse inn til rekord på 5000 meter i U23-klassen.

Forslaget opprører flere stjerner, blant annet tidligere verdensener i lengde, amerikaneren Mike Powell (53), som kaller forslaget for respektløst og sier til BBC at han allerede har kontaktet advokat, skriver NTB.

– Det er noen rekorder som det kan stilles spørsmål ved, jeg ser det. Men min er ekte, sier 53-åringen, som har verdensrekorden på 8,95.

Den ble satt i august 1991 og står fortsatt – inntil videre.

– Vil ramme uskyldige

Også de britiske tidligere friidrettsstjernene Paula Radcliffe (maraton) og Jonathan Edwards (tresteg) reagerer kraftig, skriver NTB.

Radcliffe (43), som risikerer å miste sin verdensrekord i maraton fra 2003, sier hun føler seg støtt av forslaget, som hun mener vil ramme ryktet til mange uskyldige friidrettsutøvere.

– Jeg forstår ønsket om å gjenopprette troverdigheten til sporten vår, men jeg føler ikke at det vil skje gjennom dette forslaget. Det er bare enda en måte for å få rene utøvere til å lide for det de som har jukset har gjort, sier Radcliffe til The Guardian .

Edwards, som satte sin verdensrekord i 1995, mener på sin side at forslaget vil ramme tilliten til friidretten ytterligere. En som faktisk støtter forslaget er den britiske sprinteren, Darren Campbell (43). Han mener EAAs forslag er fornuftig og kan være til det beste for friidretten.

(NTB/Adresseavisen)