Programleder saksøkte TV 2 og inngikk forlik. Nå er hun klar for konkurrenten.

Saken oppdateres.

27 år gamle Husvik har vært programleder for TV 2s «FotballXtra» de siste sesongene.

Kanalen mistet Eliteserien-rettighetene før denne sesongen, noe som førte til at Husvik i vinter fikk beskjed om at hun ikke fikk beholde jobben sin.

Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelsen, men er nå ferdig i TV 2 etter å ha inngått forlik i en rettsmekling i Oslo tingrett i forrige uke. Dermed slapp partene å gå en runde i retten.

Nå venter OL-jobbing for Discovery i februar, skriver VG.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med OL og få være med der det skjer. Vinter-OL har en spesiell plass i nordmenns hjerter, mitt inkludert, så jeg er utrolig glad for å få denne muligheten, sier Husvik til VG.

Sportssjef i Discovery, Eirik Koren, forteller at Husvik ble kontaktet etter at det ble kjent at hun og TV 2 inngikk forlik. Han er veldig fornøyde med å få inn Husvik.

– Vi er kjempeglad for at Helene skal være med oss til OL. Hun er en rutinert medarbeider som har i vært i OL tidligere. Det er en veldig nyttig erfaring, sier han til VG.