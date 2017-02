Selvsikker Brækhus: - Min høyre trenger bare å finne hennes hake én gang

Saken oppdateres.

Hun lover en underholdende kamp mot motstander Klara Svensson.

– Hun er en morsom motstander, og jeg tror det blir en morsom kamp. Jeg kommer nok til å miste beltene mine en gang, men Sverige får ingen ny verdensmester fredag. Jeg tror ikke kampen vil gå tiden ut. Hun beveger seg mye, men hun må huske at min høyre bare trenger å finne hennes hake én gang. Hun er litt for forutsigbar, sa Brækhus under mandagens pressekonferanse i Stockholm.

– Jeg er nok på høyden som bokser både fysisk og med den erfaringen jeg har fått. Jeg måtte ut av Sauerland-malen og søke nye utfordringer. Vi så resultatet av det i den forrige kampen mot Anne Sophie Mathis. Forrige gang gikk jeg ti runder mot henne, mens sist «knocket» jeg henne i annen runde, sa Brækhus.

Ny styrke

– Jeg har fått ny styrke og «power». Vi har det utrolig morsomt, hver eneste dag og hver eneste kamp har jeg utviklet meg, sa Brækhus om hennes tid med treneren Johnathon Banks.

Etter at profforbudet ble opphevet i Norge har også Brækhus kunnet trene på norsk jord.

– Han er så giret på knockoutene. Hver eneste dag maser han om knockouten. Jeg begynner å bli rimelig lei. Det er helt vilt. Det handler om fotarbeid og hvor man har tyngdepunktet. Han har plukket meg fra hverandre og satt meg sammen på nytt, sa Brækhus.

– Jeg tenker jo litt på framtiden, og da er en kamp mot Cyborg kanskje den største man har sett i kvinnelig boksing. En kamp i Bergen blir jo det aller største, sa Brækhus.

Svensson er klar

– Jeg antar at publikum ikke kommer til å heie på meg. Jeg var der i oktober og det er en fantastisk arena. Det er ikke noe annet sted jeg ville bokset enn i Oslo, sa Klara Svensson.

Hun er ganske så klar på hun vil slå sin norske motstander i Oslo Spektrum.

– Jeg har kjent henne siden amatørtiden. Det er hun som har lagt listen for meg. Nå er jeg klar til å ta beltene hennes. Jeg er ikke her for å utfordre, men å vinne, sa en selvsikker Svensson.

De to ankom Viasat-studioet i Stockholm ledsaget av sine amerikanske trenere Joey Gamache og Banks.

– Hun (Klara) er blitt smartere og klarer å bruke sin høyde og rekkevidde bedre. Jeg har sett Brækhus i mange kamper, og hun er blitt en annerledes bokser i det siste. Dette er en flott mulighet for henne (Klara), sa Gamache.

Influensa

Brækhus ble rammet av influensa i januar slik at mestermøtet måtte utsettes til fredag 24. februar.

Brækhus setter tittelbeltene sine i de fem forbundene, WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization) på spill.

Den norske verdensmesteren har gått 29 kamper og vunnet alle, åtte av dem på knockout. Den siste kom i oktober da hun slo ut utfordreren Anne Sophie Mathis i Oslo Spektrum.

Hennes svenske motstander har gått 18 kamper. Hun har 17 seire, og fem av dem har kommet på knockout. Hun har ett tap siden hun debuterte som profesjonell i 2011.

Onsdag er det åpen trening for bokserne i Oslo Bokseklubbs lokaler på Jordal. Torsdag er det innveiing i Oslo Spektrum, mens kampen går samme sted sent fredag kveld.

