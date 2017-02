Sensasjonell norsk VM-medalje: - Dette er surrealistisk

Saken oppdateres.

Leif Kristian Haugen lå som nummer 7 etter den første omgangen i St. Moritz. Han kjørte en meget god 2. omgang og kjørte inn til foreløpig ledertid.

Det holdt til slutt til VM-bronse, som er Haugens beste plassering noensinne. Haugen hadde aldri tidligere vært topp tre i verdenscupen.

– Dette var vilt! Jeg tenkte at «nå har jeg i hvert fall ikke noe å holde igjen for», sier Haugen til NRK etter å ha gjort et par feil øverst i løypen.

Han bestemte seg for å bare satse alt, og å prøve å nå drømmen om VM-medalje. Taktikken lyktes til fulle.

– Dette er helt drøyt. Surrealistisk å stå her og snakke om VM-medalje. Jeg var så nervøs mellom omgangene, sier Haugen.

– Jeg tenkte bare «fortere, fortere, fortere», sier bronsevinneren.

Aamodt: - Vanvittig

VM-bronse var over alle forventninger.

– Veldig gøy at han klarte å komme unna med så mye risiko i kjøringen, sa NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Ååååååå @LeifHaugen . Signe deg. Mesterskapets mest fortjente medalje. — Kjetil Jansrud (@Kjansrud) February 17, 2017

– Dette er helt vanvittig. Jeg var sikker på at han var ute. Leif tok stor risiko i begge omganger, og den 2. omgangen kommer til å bli en klassiker, sa Aamodt.

– Leif er på pallen. Leif er på pallen! Ah, det var gøy! Han slår til med karrierebeste i St. Moritz, sier Andreas Toft og Marius Arnesen i NRKs kommentatorboks.

Marcel Hirscher ble verdensmester. Østerrikeren ledet etter 1. omgang, og tok gullet foran landsmann Roland Leitinger. Haugen på bronseplass var 71 hundredeler bak Hirscher.

Resultater VM storslalåm Gull : Marcel Hirscher, Østerrike 2.13,31 (1.06,73–1.06,58) Sølv : Roland Leitinger, Østerrike 2.13,56 (1.07,26–1.06,30) Bronse : Leif Kristian Haugen, Norge 2.14,02 (1.07,27–1.06,75) 4) Henrik Kristoffersen, Norge 2.14,07 (1.07,21–1.06,86), 5) Philipp Schörghofer, Østerrike 2.14,16 (1.06,99–1.07,17), 6) Matts Olsson, Sverige 2.14,24 (1.07,12–1.07,12), 7) Alexis Pinturault, Frankrike 2.14,29 (1.07,08–1.07,21), 8) Justin Murisier, Sveits 2.14,30 (1.07,84–1.06,46), 9) Mathieu Faivre, Frankrike 2.14,36 (1.07,51–1.06,85), 10) Riccardo Tonetti, Italia 2.14,47 (1.07,58–1.06,89). Øvrig norsk: 26) Bjørnar Neteland 2.16,13 (1.08,81–1.07,32). Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut i første omgang.

Kristoffersen på den sure 4. plassen

Henrik Kristoffersen hadde håp om medalje etter en 1. omgang den han lå på 5. plass, 48 hundredeler bak Marcel Hirscher.

Kristoffersen lyktes ikke helt og kjørte inn fem hundredeler bak Haugen. Han ble til slutt nummer fire, 76 hundredeler bak Hirscher.

– Hvis jeg ikke sier at 4. plass er surt, må jeg være korket i hodet. Men noen må være nummer fire, og i dag var det meg, sier Kristoffersen til Aftenposten.

Han hyller Haugen etter pallplassen.

– Utrolig kult for Leif. Han skal ha all æren for dette selv. Han har gått på college, betalt alt selv, han har gjort så mye jobb alene. Utrolig stort for ham, sier Kristoffersen.

Neteland hyller bronsemannen

Bergenseren Bjørnar Neteland endte på 26. plass i VM-storslalåmen. Han var nummer 28 etter den første omgangen.

– Jeg gjorde en stor feil ut på den flaten, da mistet jeg all fart. Da ble det litt håpløst. Det er moro å være med i VM, men jeg skulle ønske at jeg hadde klart å kjøre slik jeg gjør på trening, sier Neteland.

Også han hyller Haugen etter bronsen.

– Det er så fortjent. Han har jobbet lenge og hardt, og at han får stang inn i dag er magisk. Jeg har frysninger over hele kroppen. Dette er vel tidenes mest fortjente medalje, sier Neteland til Aftenposten.

– Han nærmer seg 30 år og har jobbet hardt lenge. At det klaffer her i dag, er helt magisk. Jeg tror samtlige utøvere i bakken unner ham dette, sier bergenseren.

Starten på 2. omgang i St. Moritz ble utsatt en halvtime. Årsaken var at et fly kuttet en kamerakabel over målområdet mellom omgangene. Flyet, som landet trygt i etterkant, deltok i et flyshow i VM-byen.