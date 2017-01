Slik gikk det med Folkehesten

Saken oppdateres.

– Blir ikke Gull Odin folkehest, kjøper jeg han selv. Hesten blir uansett med hjem til Trøndelag, det er helt klart, sa Jomar Blekkan da han i mars i fjor satte kursen for Bjerke for å kjøpe vallaken.

Det markerte samtidig slutten på en meget turbulent periode for hele prosjektet «Folkehesten» på Leangen.

Ble avlivet

Torpa Nils – den opprinnelige hesten i prosjektet som har til formål å rekruttere nye hesteeiere til travsporten, ble ansett som så farlig at den ble avlivet. Det skjedde etter at hesten forsøkte å sparke travtrener Jomar Blekkan under et løp.

Tjente penger

Da Gull Odin ble hentet til Leangen, hadde vallaken tjent om lag 70.000 kroner. I løpet av månedene på stallen til Blekkan, sprang hesten inn nesten 90.000 kroner for sine andelseiere.

Folkehesten er bygd opp slik at hestene selges på auksjon på slutten av året. Der ble Gull Odin solgt for 55.000 kroner til Jens Nilsson. Svensken er b-trener ved Boden travbane like nord for Luleå. Gull Odin har så langt ikke kommet til start for sin nye eier.

Folkehesten-prosjektet er nå et avsluttet kapitel etter fem års drift. På grunn av den økonomiske situasjonen i Det Norske Travselskap, fant styret det umulig å fortsette i 2017.