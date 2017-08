Sliten Warholm før sesongslutt: – Nå må jeg roe nervesystemet

Saken oppdateres.

ZÜRICH: Sensommerheten stekte over rustrøde Letzigrund stadion. En lystig gjeng på gjeng på fire menn spaserte rundt stadion. Den ene fersk verdensmester.

Den andre var treneren hans, Leif Ove Alnes. Han som sendte ut de fleste vitsene på den fem minutter lange spaserturen.

En lykkelig sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, var med som oppasser for norsk friidretts nyeste juvel. Bislett Games-sjef Steinar Hoen er som alltid til stede når det skjer store ting, i Zürich på plass for å hjelpe 21-åringen som ble verdensstjerne over natten.

Men da de ankom stadion oppsto et aldri så lite problem, eller utfordring som de kaller det i Warholm-kretser. En vakt hevdet at verdensmesteren ikke var akkreditert til tross for at han hadde startnummer med eget navn naglet til sitt bryst. Det var ikke humørødeleggende akkurat.

– Det hadde vært god sak det i nettavis. «Warholm nektet adgang til stadion». Det er vel det som kalles klikkvinner, sa Warholm og gliste.

Alnes gliste også. Eller lo høyt. Det var han som overbeviste vakten om at denne mannen måtte få gå på sin egen pressekonferanse.

Ordene ingen har sagt

Vel innenfor portene traff han de to andre utøverne, begge gullvinnere i London.

– I loved your reaction, sa Emma Coburn da Warholm før pressekonferansen møtte den amerikanske jenta som vant gullet på 3000 meter hinder i London.

21-åringens sjokkerte oppsyn etter seieren på 400 meter hekk gikk verden rundt og har selvfølgelig bidratt til at han er en som alle vil ha en bit av om dagen.

– Akkurat «I love your race» har jeg hørt mange ganger etter den kvelden i London. Men det er ingen som sier «I loved your race». Men jeg synes det er helt greit. Det sportsbildet må det jo være bra å ha tatt, sier han da han møtte Aftenposten etter pressekonferansen.

Tøft å bli mester

Men han innrømmer gjerne at det har vært tøft å bli verdensmester. Og da handler det ikke om trening og forsakelse. Det handler om all oppmerksomheten. Det ble i meste laget.

– I det siste har jeg vært litt hytta. Den ligger i Sogn og Fjordane, men du får ingen flere detaljer. Jeg har forsøkt å gjøre litt færre ting med mediene. Ikke fordi jeg synes det er kjipt, men jeg må rett og slett hvile nervesystemet.

Trener Leif Ove Alnes bekrefter at det er en mentalt relativt utladet hekkeløper som forbereder seg til sitt nest siste stevne for sesongen.

– Det tar på. Han trenger tid til å bearbeide alt. Akkurat nå er han sliten, sier Alnes.

Forespørslene har vært mange. Han er bedt om å stille opp både for det ene og det andre. Han takker nei til det meste og i Zürich har de som er rundt ham, bestemt seg for å begrense tilgjengeligheten.

– Det har vært mange spørsmål fra forskjellige TV-program. Men det blir ikke noe reality-TV for meg med det første. Jeg må ha fokus på arbeidet, slår han fast.

Millioner ruller inn

Torsdag kan Karsten Warholm fra Ulsteinvik løpe inn nesten en halv million kroner i prispenger i løpet av rundt 48 sekunder. Det er finale i Diamond League. Warholm er en av dem som arrangørene mener kan trekke folk til både skjerm og tribuner. Han får etter det Aftenposten erfarer rundt 10.000 dollar bare i startpenger. I tillegg vinner han 50.000 dollar dersom han vinner sin 400 meter.

I løpet av et år har han gått fra å være en relativt ukjent mann til å tjene millioner på idretten sin. Og når det regner på presten så drypper det som kjent på klokkeren. Derfor blir det bonus på trener Leif Ove Alnes.

– Slik vi gjør dette, så legger vi alle nede formidable arbeidsmengder. Jeg tror Alnes jobber flere timer enn meg. Det er klart han skal finansieres også. Vi er et team, slår Warholm fast.

Steinar Hoen er klar over at norsk friidrett har fått en utøver med et stort potensial.

– Han er ingen Usain Bolt ennå. Men han har karisma, han er veltalende og flink på alle måter. Når Usain Bolt er borte trenger internasjonal friidrett 10 utøvere med litt av utstrålingen han hadde. Karstein Warholm blir kanskje en av de 10, sier Hoen.

