Snowboarder legger opp: - Legene frykter at jeg kan stryke med

Saken oppdateres.

Det bekrefter hardhausen overfor NRK onsdag.

– Jeg har vært igjennom mange tøffe skader, og etter to store runder har jeg måttet innse at det blir for hardt for kroppen. Da tok jeg valget om å legge opp som profesjonell, sier 28-åringen til NRK.

Etter å ha svevd mellom liv og død i starten av 2016, ble Kongsberg-utøveren utskrevet etter seks dramatiske uker på sykehuset. Da hadde den 28 år gamle snowboarderen fortsatt en infeksjon i kroppen. Infeksjonen skyldtes trolig en stent i hovedpulsåren, som Sivertzen fikk operert inn etter et fall i prøve i prøve-OL i 2009.

– Risikoen ved å fortsette kan være fatale. De (legene) er redd for at jeg kan stryke med, fordi det er så mye uvisshet rundt skaden min. Det er vanskelig å få svar på hva kroppen min kan tåle, og da kan det selvfølgelig bli katastrofalt, forteller Sivertzen ærlig.

– Jeg synes jo ingenting er så skummelt, men jeg vet det er risiko i det jeg driver med. Det er høy fart og mye kan skje. Så etter gode samtaler med mange leger, Olympiatoppen, forbund og familie og venner, har jeg funnet ut at det er lurest at jeg legger opp, legger han til.

Sivertsen har to bronsemedaljer fra X Games. Under OL i Sotsji ble Kongsberg-mannen nummer fem.