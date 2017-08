Spanjolen går til verbalt angrep: – Ingebrigtsen er en skitten løper

- Nærmer oss et Trondsen-bud vi kan si ja til

Saken oppdateres.

LONDON/OSLO: I søndagens 1.500-meterfinale følte spanske Adel Mechaal (26) at han hadde medaljeben. Han kom seg imidlertid ikke forbi Filip Ingebrigtsen (24), og gikk dermed glipp av bronsen.

En irritert Mechaal dyttet nordmannen over oppløpet. Han mente Ingebrigtsen hadde sperret ham på oppløpet.

Les mer om den dramatiske finalen her:

Etter løpet fortalte en rasende Mechaal at han skulle legge inn protest mot resultatet. Men det spanske forbundet valgte å droppe det etter å ha sett video av innspurten.

– Selvfølgelig legger jeg inn protest. Jeg er forbannet. Han så at jeg kom nærmere og nærmere, og valgte å stenge luken. I tillegg skubbet han meg, sa spanjolen til TV 2 rett etter målgang.

– Ingebrigtsen er en skitten løper. Han skubbet meg i semifinalen også, og da la vi ikke inn protest, sa han senere

– Den verste av alle

Filip Ingebrigtsen sier selv at han ikke gjorde noe galt.

– Det sier sitt at det ikke ble noe protest. Han valgte å gå på innsiden av meg, av en eller annen grunn. Han er «mye armer og bein». Han tar mye plass. Jeg kan ikke styre det som skjer bak meg, sier Filip Ingebrigtsen.

– Han sier du er en skitten løper?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg vet ikke hva han snakker om.

– Ikke forbudt å falle!

Også pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var klokkeklar på at bronsevinneren ikke gjorde noe galt.

– De må nesten gjøre det (legge inn protest, journ.anm.). Det blir en del av spillet. De så på videoen og visste med en gang, fortalte Gjert Ingebrigtsen til Aftenbladet.

– Det er ikke forbudt å falle! Du kan aldri bli disket for å falle! la han til.

Storebror Henrik Ingebrigtsen tvilte aldri på at protesten ville bli avvist. Etter at han hørte rykter om protesten, sendte han også et stikk til spanjolen. Henrik Ingebrigtsen beskrev Mechaal som «den verste av de alle» når det kommer til knuffing i feltet.