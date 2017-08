Studie: 30 prosent dopet i friidretts-VM i 2011: – Vi har undervurdert det virkelige tallet

Innbyggere sør for Houston evakueres etter at et dike har brutt sammen

Studien publiseres i det medisinske tidsskriftet Sports Medicine, og den konkluderer med at doping var enda mer utbredt i De panarabiske lekene i 2011. Der anslås det at 45 prosent hadde dopet seg.

2168 deltakere i de to mesterskapene deltok i en undersøkelse der de anonymt besvarte spørsmålet "har du i løpet av de siste 12 måneder bevisst brudd antidopingreglene ved å bruke forbudte stoff eller metoder?"

Forskerne så bort fra enkelte svar som var avgitt så raskt at det oppsto tvil om utøverne kunne ha misforstått spørsmålet eller ikke tenkt gjennom svaret. Til slutt endte de ni forskerne fra Europa og USA opp med anslag for antall dopede utøvere. For VM i Daegu var tallet 30–31 prosent, for De panarabiske lekene hele 45–49 prosent.

Undervurdert

– Det er mange grunner til å mistenke at vi har undervurdert det virkelige tallet, sier Harrison G. Pope jr., en av forskerne, til AP. Han er professor i psykiatri ved Harvard-universitetet.

Det er forskere derfra som har utført studien sammen med kolleger fra Tübingen-universitetet i Tyskland.

Bare 0,5 prosent av dopingtestene innhentet under VM i 2011 var positive.

Flere forskere mener at doping er mindre utbredt i dag enn det var i 2011, takket være bedre analysemetoder og avsløring av organiserte dopingprogrammer som det russiske.

– Denne studien gir et stillbilde av en viss tid. Jeg mener det er blitt mye mindre siden da, sier Michel Audran, som leder Frankrikes WADA-godkjente antidopinglaboratorium.

Forsinket

Olivier de Hon, vitenskapelig leder i Nederlands antidopingbyrå, mener at studiens metodikk er solid.

– Det er synd det gikk så lang tid før de kunne publisere studien. Det de presenterer er et anslag, men jeg tror det er et godt anslag, sier han.

Folkene bak studien sier at de måtte forhandle både med Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) og Verdens antidopingbyrå (WADA) om hvordan studien skulle presenteres. Derfor gikk det mange år før den kunne legges fram.

– Jeg vet ikke hvor i systemet forsinkelsen lå. Det som skjedde i kulissene var ganske grumsete, sier Pope.

– Jeg har lenge krevd at studien må legges fram, sier Tysklands friidrettspresident Clemens Prokop til nyhetsbyrået SID.

Friidrettens uavhengige integritetsenhet sier i en kommentar at det ikke er tvil om at "betydelig flere" utøvere doper seg enn de som blir tatt.