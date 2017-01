Superkjendisen ble helt satt ut da den norske kommentatoren ufrivillig kuppet direktesendingen

Saken oppdateres.

Se den populære videoen nederst i artikkelen!

– Du store verden. Den fyren gikk rett på det skiltet, sier den amerikanske skuespilleren og stand up-komikeren Kevin Hart i Facebook-videoen som nå har nærmere 600.000 visninger.

Hart er i disse dager på Bahamas der det arrangeres en stor pokerturnering kalt Pokerstars Championship Bahamas .

På Bahamas er også ti norske spillere, deriblant Stig Moen. Og det var selvsagt Moen som var så uheldig å gå rett på skiltet.

– Hehehe. Se her. Han gikk rett på det skiltet, og brillene føk av ham. Se på dette, sier en lattermild Hart i live-videoen, som du kan se her:

– Flaut

Det som skulle bli et innslag fra pokerturneringen, ble i stedet en vittig video om en uheldig nordmann. På grunn av tidsforskjellen har det ikke vært mulig å få en kommentar fra Stig Moen, men han uttaler seg i et intervju på Youtube .

– Litt flaut, sier Moen og ler.

Han forklarer at han så en bekjent i lokalet, og at han ville bort og hilse på ham.

– Jeg så at noen sto og filmet, og prøvde å komme meg unna dem. Så gikk jeg rett på et skilt, og jeg gikk skikkelig på trynet, sier Moen og ler. Først i ettertid ble han gjort oppmerksom på at det var Kevin Hart som hadde filmet det hele, og at han er rimelig kjent.

Til vanlig kommenterer Moen sport, og da spesielt poker, for norske TV-kanaler. Det skulle han egentlig gjort denne gangen også.

– Egentlig skulle jeg vært hjemme i Norge og kommentert turneringen. Men da jeg i stedet fikk muligheten til å reise og spille selv, måtte jeg gjøre det. Jeg har ikke angret på det, sier Moen, som blant annet har Eurosport som oppdragsgiver.

Satt ved siden av golfstjerne

Han kvalifiserte seg til turneringen ved såkalt «spin and go», noe han brukte under hundre kroner på. Moen sier det var en underlig følelse å sitte ved bordet selv første dagen.

– Jeg var livredd og følte at jeg var ute av mitt rette element, forteller han.

En rekke kjendiser og noen av verdens beste pokerspillere er med på turneringen. Første dagen ble Moen sittende ved siden av den verdenskjente spanske golferen Sergio Garcia.

Moen forteller at det har gått bra til nå, men at han overhodet ikke har ambisjoner om å vinne turneringen.

– Jeg er bare fornøyd med at jeg kom meg inn i turneringen, sa han i intervjuet som ble gjort tidligere denne uken.

Moen ble slått ut på 43. plass onsdag kveld og innkasserte 125 000 kroner. Foran dag fire er Rasmus Glæsel eneste gjenværende nordmann blant de 32 spillerne.

PS : Høyre/Frp-regjeringen opphevet forbudet mot private pokerlag, og tilpasset lovverket for å gjøre det mulig å arrangere NM innenlands. I november 2015 ble Felix Stephensen vinner av det første lovlige norgesmesterskapet i poker.

Se videoen her. Den omtalte hendelsen skjer ca 40 sekunder ut i klippet.