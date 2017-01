Svensson om Brækhus-utsettelsen: - Hun slipper ikke unna

Saken oppdateres.

I helgen kom nyheten om at kampen mellom Cecilia Brækhus og Klara Svensson i Oslo Spektrum er utsatt til 24. februar .

Grunnen er at Brækhus ikke besto den medisinske godkjenningen før kampen.

Hun er rammet av en influensalignende sykdom, og har ikke trent på en stund.

Derfor mente legen David McDonagh at det ikke var forsvarlig at Brækhus bokset allerede til helgen.

– Hun slipper ikke unna

I går ga Klara Svensson uttrykk for hva hun mente om avlysningen.

– Om Cecilia sier at hun er syk, må vi gå ut fra at det stemmer. Skulle det være et forsøk på å få meg ut av balanse, er det helt meningsløst. Jeg kommer til å være mer klar når det endelig skjer. Hun slipper ikke unna, sier hun ifølge Aftonbladet.

Brækhus sier selv at hun er fullt innstilt på å være klar til kamp til 24. februar.

– Jeg var i mitt livs form før jeg ble slått ut av influensaen. Dette er det verste som kan skje en bokser så tett opp til kamp, men helse og sikkerhet kommer selvfølgelig først , sier Brækhus.

Landskamper

First Lady Promotion opplyser at alle som har kjøpt billett til boksestevnet lørdag, kan benytte den billetten 24. februar.

Fem norske amatørboksere skulle også delta på stevnet som ble utsatt.

Tre norske kvinner og to herrer skulle kjempe mot fem svensker i en landskamp.

– Sykdom og skader er noe som kan ramme alle. Men det er klart at mange blir berørt her, ikke minst publikum som har planlagt dette i lang tid, sier Erik Nilsen, generalsekretær i Norges Bokseforbund.