Tidligere Brækhus-trener hamrer løs: - Skam deg, Cecilia

Saken oppdateres.

Ordkrigen er i full gang foran fredagens boksekamp mellom Cecilia Brækhus og svenske Klara Svensson i Oslo Spektrum.

Sauerland, Brækhus sin gamle promotor, har sendt ut en pressemelding der bergensbokseren virkelig får passet påskrevet.

Mannen som verbalt sett dundrer løs mot «The First lady» er Ulli Wegner, den legendariske tyske treneren som Brækhus hadde mens hun bokset for Sauerland.

Han liker svært dårlig at 35-årige Brækhus skryter vilt og uhemmet av sitt nye apparat, og samtidig setter Wegner i skyggen.

– Cecilia er et fremragende talent – det er det ingen tvil om, begynner Wegner.

Rister på hodet

– Da jeg begynte med å trene henne var hun helt fersk, men hun lyttet til mine råd og ble verdens beste kvinnelige bokser. Derfor kan jeg bare riste på hodet når Cecilia sier at hun endelig har funnet seg en god boksetrener. Hun burde skamme seg! Innerst inne burde hun vite hvem hun skal takke for sin store karriere, sier han.

Foranledningen til Wegners kritikk er pressekonferansen i Stockholm mandag. Der sa Brækhus blant annet dette om mannen hun hadde som trener frem til 2013:

– Jeg trente jo i mange år under Ulli Wegner i Sauerland, og følte etter hvert at jeg stagnerte litt der. De har gjort fantastisk mye bra for meg, men jeg følte at jeg måtte tre ut av Sauerland-malen. Resultatet av det så vi sist. I det første møtet med Mathis gikk jeg ti runder, mens denne gangen knocket jeg henne ut i andre, sa Brækhus.

Gir råd til Svenssons trener

Før fredagens tittelkamp har Wegner gitt sine innspill til Klara Svenssons trener Joey Gamache.

– Hvis det er noen som vet hvordan man skal slå Cecilia, er det meg. Jeg kommer med mine råd til Joey Gamache. Klara Svensson får en tøff oppgave, helt klart, men på dette tidspunktet i Cecilias karriere er det flere spørsmål rundt hennes utholdenhet og fysikk, sier Wegner.

Tyskeren mener at alt press er på Brækhus.

– Cecilia har mest press på seg i møtet med sin yngre utfordrer. Klara på sin side har ingen press, og det er en fordel.

– Nådde toppen under meg

Wegner kommer med følgende freidige stikk til Brækhus:

– Jeg tror at Cecilia nådde toppen under meg som trener, og hun er ikke lenger på samme nivå. Jeg har ikke sett noen fremgang i hennes siste kamper – det eneste jeg har sett er at hun har gått noen runder mot noen boksere som er langt over middagshøyden, sier 74-åringen.

Wegner sier i pressemeldingen at han muligens tar turen til Oslo for å se kampen på nært hold.

Cecilia Brækhus er ubeseiret i 29 proffkamper (åtte knockoutseirer). Hun er tittelforsvarer i WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

29 år gamle Klara Svensson har 17 seirer (5 KO) og ett tap som proffbokser.