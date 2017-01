Trente trøndersk verdensstjerne – nå er han uønsket på livstid

Saken oppdateres.

I etterkant av sommerens storløp Elitloppet og Oslo Grand Prix smalt dopingbomben som rystet travmiljøet.

De Souloy-trente hestene Your Highness, Un Mec d’Heripre og Lionel hadde alle grunnstoffet kobolt langt over grenseverdien i blod og urin. Kobolt er en form for bloddoping som fungerer noe på samme måte som EPO.

Anmeldes av DNT

Nå har styret i Det Norske Travselskap vedtatt å anmelde Solouy for forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementet, og ønsker at franskmannen utestenges på livstid, samt må betale en bor på en kvart million kroner.

Fabrice Souloy er mannen som skulle løfte tidenes raskeste norskfødte traver, Juliano Rags, helt til topps på travets stjernehimmel.

I sjokk

Midt i kaoset som hersket rundt stallen til Souloy på sensommeren, ble stjernehingsten i all hast hentet hjem til Norge. Siden har Juliano Rags stått på stallen til eieren av Lionel, Gøran Antonsen.

– Vi er i sjokk. Vi er imot doping, og har nulltoleranse. Det er ingen som har lyst til å være innblandet i slikt, sa talsmannen for eierne Peder Grøtte den gangen.

Adresseavisen har vært i kontakt med Grøtte mandag, men han ønsker ikke å kommentere saken mot Souloy ytterligere.

Ikke gitt opp comeback

Juliano Rags har vært skadet siden returen til Norge. Nå er hingsten i forsiktig opptrening. Eierne har fortsatt et lite håp om et comeback i løpsbanen.

– Vi har startet opptrening i samarbeid med veterinær, og det ser veldig bra ut. Han jogger lett nå, og så skal vi øke treningsdosene forsiktig. I år vil han uansett konsentrere seg om avl, men tåler han ikke treningen blir han pensjonist, sier Grøtte.