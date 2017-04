Trond er 60 år og fortsatt aktiv i sin idrett. Men han tar en stor risiko.

Saken oppdateres.

Når galoppsesongen starter på Øvrevoll torsdag, er snart 61 år gamle Trond Jørgensen klar i sadelen. Han og hesten «This is Bajas» har vinnersjanser i V5-løpet.

Helt siden veteranen vant sitt første løp i 1975, har han vunnet løp hver eneste sesong.

– Det at han rir løp som 60-åring er rett og slett helt rått, sier 30 år gamle Jan-Erik Neuroth, som er en av Skandinavias toppjockeyer i dag.

Trond Jørgensen Født: 6. september 1956 Kommer fra: Åskollen i Drammen Bosatt: Horten Yrke: Maskinkjører Idrett: Galopp Meritter: 526 seire på Øvrevoll. På femteplass på Øvrevolls adelskalender gjennom tidende, der Walter Buick topper med 844 seire. Red første løp i 1973. Største seire: Vunnet av Oslo Cup i 1984 med hesten Sand Ship og i 1986 med Rheinsteel.

– Nå er det eneste problemet at jeg må ned i vekt og få bort de siste kiloene, sier Jørgensen selv.

Han må regne med to-tre timer i badstuen også på torsdag.

Det meste han har kvittet seg med på én dag i karrièren er 4,5 kg.

– Det gjør den prestasjonen vi gjør enda tøffere. Jeg har ridd løp og vært fire liter dehydrert, forklarer han.

Må tenke vekt hele tiden

Selv om det er tungt å komme ned i riktig vekt, velger Jørgensen likevel å gå opp ti kg hver vinter, når det ikke er løp.

– Men det kan også være grunnen til at jeg holder på med dette fortsatt, fordi jeg tillater å kose meg de vintermånedene, ler han.

Den 167 cm høye jockeyen går opp til 73 kg når han ikke konkurrerer. Vekten skal vise 63 kg torsdag.

– Og vekten må holdes gjennom hele sesongen, sier mannen som i sine helprofesjonelle dager som jockey var nede i 52 kg.

Stor risiko

Vektproblematikken er langt fra den eneste utfordringen jockeyer møter. Trond Jørgensen er også fullt klar over at han driver med en risikofyllt sport.

Hestesport er én av relativt få idretter der dødsulykker kan forekomme. Langt vanligere er det naturligvis at jockeyer skader seg.

I 2013 falt for eksempel Norges beste jockey på den tiden, Espen Ski, av hesten under et løp. Han kom aldri tilbake som aktiv jockey.

Trond Jørgensen rir selv med hofteprotese, som skyldes en kombinasjon av fall fra hesteryggen og slitasje. Likevel fortsetter 60-åringen. Han mestrer denne sporten, som Jørgensen mener har alt: Teknikk, taktikk, fart og spenning.

Trener hver eneste dag

Selv om jockeyprofilen bor i Horten, der han er maskinkjører, rir han hver eneste dag.

Det skjer mest i Åsgårdstrand hos Arne Karlsen, men også på Øvrevoll.

På kontoret hos trener Hallvard Soma, som Jørgensen har oppdrag for, forteller jockeyen om sporten som for lengst er blitt en livsstil.

Øvrevoll Norges eneste galoppbane Åpner sesongen for 86. gang på torsdag. Portene åpnet første gang i 1932 Det er 32 løpsdager i år. Høydepunktet blir Norsk Derby 27. august.

– Du uttalte på 60-årsdagen din i fjor at det skulle bli siste sesong?

– Ja, men så gikk det opp for meg at jeg ikke klarte å slutte, kommer det ærlig fra mannen som kjenner det sitrer litt ekstra i kroppen når Øvrevoll våkner til liv.

Han ligger på femteplass på Øvrevolls adelskalender gjennom alle tider, der alle de fire foran ham på listen er utlendinger.

Og han håper at de 526 seirene på denne banen skal økes i løpet av sesongens 32 løpsdager.

Prøvde seg i ulike idretter

Som ung var han innom de fleste idretter i Drammen, der han vokste opp. Langrenn, hopp, fotball – det var også gøy, men ikke så morsomt som da han 17 år gammel kom i kontakt med denne hestesporten.

Det var faren som tok ham med på banen, og sønnen ble mye mer fascinert av jockeyen enn av hesten. Jockeyen sitter ikke på sadelen, men står offensivt på stigbøylene under hele løpet, og da kreves sterk kjernemuskulatur. Og et godt hode.

– Hvor lenger tenker du det er mulig å holde på?

– Jeg er galoppsportens svar på hopperen Kasai og skiskytteren Bjørndalen, bare at jeg er mye eldre, flirer Jørgensen før han blir alvorlig:

– Den dagen jeg føler en form for frykt, og at jeg ikke behersker det fysiske og mentale, er det stopp. Han fortsetter;

– Du vinner ikke løp hvis du ikke tør å ta sjanser. Det er derfor galopp blir en risikosport. Hvis ikke det gjaldt å komme først, kunne vi jo bare tatt hensyn til hverandre og sluppet hverandre frem.