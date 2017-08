Trønder vant Norseman: – Kjempestas

Usain Bolt ble slått - for første gang på fire år

Trønderske Anne Nevin (44) vant kvinneklassen på tiden 12 timer, fire minutter og 18 sekunder. Norske Lars Christian Vold vant herreklassen og satt ny Norseman-rekord med tiden ni timer, 52 minutter og tre sekunder.

Norseman er et årlig triathlon-stevne som er blitt arrangert i Norge siden 2004.

Løpet starter med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden. Deretter er det 180 kilometer sykkel fra Eidfjord over Hardangervidda. Til slutt er det et helt maraton på 42,2 kilometer som avsluttes på Gaustatoppen hele 1883 meter over havet.

Skrev Norseman-historie

Norske Lars Christian Vold slo forrige rekord med 30 minutter.

– Jeg er bare så glad. Og utslitt. Livet er herlig, sier Vold til NRK, liggende på Gaustatoppen.

Vinner av Norseman i 2014 og 2015, Allan Hovda, gikk i år inn til andreplass. Han også han var bedre enn forrige rekord med tiden ti timer, fem minutter og 35 sekunder.

Bare 270 deltakere

Anne Nevin fra Trondheim ble med en tilfeldighet med i årets utgave av Norseman og har aldri vært med tidligere. I et innlegg på Facebook ble det spurt etter ambassadører for Intersport, noe Nevin grep sjansen til.

– Hadde ikke i min villeste fantasi tenkt å bli med på triatlonen, sier Nevin, som gikk til seier bare noen måneder etter hun ble påmeldt.

Hvordan føles det?

– Dette er kjempestas. Jeg hadde et håp om å bli topp tre, en plassering jeg hadde lenge. Så begynte jeg å ta innpå de to foran meg i de siste etappene.

Nevin har mest erfaring med sykkel og løping, derfor lå hun langt bak teten etter svømmeetappen var avgjort.

Det var bare 270 som stilte til start i årets utgave av Norseman, av disse er 41 kvinner.

Blir du å se i neste års stevne?

– Altså, når jeg holdt på tenkte jeg at dette gjør jeg kun en gang. Dette var ikke et barneskirenn. Sjelden jeg har hatt den følelsen at jeg ikke kan gjøre noe igjen, men nå har jeg fått dette litt på avstand. Så jeg må si kanskje, sier Nevin.