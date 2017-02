Trump-ordren ødela først for USAs lag – men nå har Iran snudd

Saken oppdateres.

Fredag annonserte Bahram Qasemi, talsmann for det iranske utenriksdepartementet, at det amerikanske brytelaget ikke får tillatelse til å reise inn i Iran for å delta i World Cup i bryting. Turneringen arrangeres i Kermanshah i Vest-Iran.

Årsaken var Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud for personer fra syv hovedsakelig muslimske land, deriblant Iran.

Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.

En domstol i USA har i etterkant avvist presidentordren , og en ankedomstol har avvist anken fra Justisdepartementet.

Nå snur også Iran, og gir likevel de amerikanske bryterne visum for å komme inn i landet, skriver CNN .

Qasemi sier til det statlig kontrollerte nyhetsbyrået IRNA at Iran har bestemt seg for å utstede visumene etter at innreiseforbudet til Trump er blitt midlertidig stanset.

Både det internasjonale bryterforbundet og det iranske bryterforbundet har bedt Iran om å gi amerikanerne tillatelse til å reise inn i Iran.

Irans utenriksminister, Javad Zarif, bekrefter at visum vil bli gitt i en melding på sosiale medier.

World Cup har en viktig posisjon i bryteverdenen og er blitt arrangert hvert år siden 1973. Kun de aller ypperste nasjonene får delta.

USA og Iran er to av favorittene i turneringen.