Usain Bolt: – Jeg har vist verden at du kan være fantastisk uten doping

En bronsemedalje på 100 meter, og ut med skade på oppløpet på 4 x 100 meter stafett i VM i London. Det ble verdens raskeste mann sitt siste mesterskap. Ikke helt slik jamaicaneren ønsket å forlate friidrettsverden han har dominert de siste årene.

– Det har vært noen tøffe dager. Jeg har alltid prøvd å gjøre mitt beste og levere et godt show. Det er trist å forlate sporten nå. Men jeg tror ikke et VM kan forandre det jeg har gjort. Etter at jeg tapte 100 meter var det noen som sa at Mohammed Ali også tapte sin siste kamp. Jeg angrer ikke på dette året, sa Bolt på en pressekonferanse søndag kveld, ifølge Expressen.

Tok farvel med fansen

Lørdag kveld gjorde han sitt siste løp som aktiv, men ble skadet halvveis ute i sin etappe. Så avskjeden med friidrettspublikumet ble ikke tatt fra toppen av seierspallen som forventet, men likevel fikk han mulighet til å ta en æresrunde søndag kveld. På runden rundt arenaen stoppet han på startstreken for både 100 og 200 meter.

– Jeg sa farvel til fansen, men også til mine grener. Det er grenene jeg har dominert i flere år, og det var nesten så jeg begynte å gråte, sa Bolt.

Han gjorde det tydelig at han ikke kommer til å gjøre et comeback i fremtiden.

– Jeg har sett for mange som gjør comeback og skjemmer seg ut, jeg vil ikke bli en slik, sa han på pressekonferansen.

– Alltid vært motstander av doping

Uten gull i dette mesterskapet blir han stående med elleve VM-gull, og en karrière som gjør at han blir regnet som tidenes største friidrettsutøver. På sin første dag som idrettspensjonist tok han er tydelig standpunkt mot doping.

– Jeg har alltid vært mot doping. Om du jukser synes jeg at du burde blitt utestengt på livstid. Sporten har hatt det tøft den siste tiden, men er på vei opp nå, sa Bolt.

Han har selv aldri blitt tatt for doping, og mener at idretten må være strenge i fremtiden.

– Jeg har vist verden at du kan være fantastisk uten doping. Så jeg kan hjelpe den yngre generasjonen med å forklare hva man skal gjøre for å bli best, sa Bolt.

Ukjent fremtid

Men nøyaktig hva slags rolle Bolt vil få innen friidrett i årene som kommer, er fortsatt ukjent. Selv for hovedpersonen selv.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Min agent snakker med Sebastian Coe (presidenten i friidrettsforbundet) om hvordan jeg kan hjelpe idretten. For jeg elsker friidrett, den har gitt meg alt, sa Bolt.

Men planene for den umiddelbare fremtiden er lagt.

– Dere kjenner meg. Det første jeg kommer til å gjøre er å ha det morsomt. Jeg skal ut og ta en drink og slappe av. I morgen skal jeg være med familien, det er mine første planer, sa Bolt.