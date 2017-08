Usain Bolts melding i natt: – Ikke slik jeg ønsket at VM skulle ende

Saken oppdateres.

LONDON/OSLO: Jamaicanerens aller siste løp, 4 x 100 meter stafett i VM, ble en nitrist avskjed på en fantastisk karriere.

Etter rundt 30 meters løping på siste etappe stoppet Bolt opp. Han ble liggende på kunststoffdekket med store smerter. Han klarte ikke å fullføre.

Ifølge Jamaicas laglege Kevin Jones skyldtes det en krampe på baksiden av venstre lår.

Usain Bolt forlot Olympic Stadium uten å snakke med noen journalister. Han dro rett inn i en ventende buss. Noen timer senere kom de første ordene fra mannen som har vunnet 8 OL-gull og 11 VM-gull.

I 01-tiden i natt norsk tid la hun ut en hilsen til fansen på sin Snapchat-konto. Bolt lå på en massasjebenk og fikk behandling for skaden.

- Hei folkens. Det var ikke slik jeg ønsket at VM skulle ende. Men hva kan jeg si? Jeg gjorde som alltid mitt beste på banen. Som dere ser får jeg behandling nå, det er hva som foregår. Jeg vil takke alle som kom for å se på. Jeg vil komme til stadion i morgen for å si adjø. Jeg vil bare takke for alt. Jeg setter virkelig pris på dere, sa Bolt i sin hilsen.

Det betyr at verdens raskeste mann gjennom tidene vil komme til Olympic Stadium søndag kveld, for å hilse på friidrettspublikumet for aller siste gang.

Gedigent antiklimaks

– Vi har ett løp til ... sa speakeren på London Stadium mens volumet blant publikum steg.

Det siste løpet til Usain Bolt – tidenes raskeste mann.

Hans tid på tid på 9.58 fra 100-meteren i Berlin-VM fra 2009 er fortsatt verdensrekord.

Lørdag kveld løp han for siste gang, da herrene skulle kjempe om stafettgull på 4x100-meter.

Det endte som et gedigent antiklimaks.

For da Bolt mottok stafettpinnen og jaktet konkurrentene på oppløpet, begynte han plutselig å halte. Gull og medaljer var bare å glemme.

Dermed kunne Nethaneel Mitchell-Blake løpe inn til britisk gull.

Storbritannia tok gullet til overdøvende jubel fra hjemmepublikumet. USA tok sølvet og Japan bronse.

– Friidrettsverdenens største stjerne hinker av banen. Og kommer aldri tilbake, sa NRK-kommentator Jann Post på direkten.

– Dette er et trist syn. Et veldig trist syn. Ingen vil se en idrettsmann med denne statusen ende karrièren slik, sa BBCs friidrettskommentator Steve Cram.

Bolt ble hentet i rullestol da han måtte sette seg ned på bakken. Han avslo imidlertid stolen og ble snart hjulpet opp på beina av lagkameratene.

Foreløpig har ingen sett Bolt etter løpet. Jamaicas laglege Kevin Jones kom med denne uttalelsen:

– Det er en krampe på baksiden av venstre lår. Men mye av smerten kommer som en følge av skuffelsen etter å ha tapt løpet. De tre siste ukene har vært hard for ham. Vi håper det går bra med ham.

Lagkamerat kritiserte arrangøren

Mannen som ga stafettpinnen til Bolt før oppløpet var Yohan Blake. Han mente det var arrangørens feil at Bolt skadet seg. Stafetten skulle egentlig starte 22:50, men ble 7–8 minutter forsinket. I mellomtiden måtte deltagerne vente i oppvarmingsområdet. Der var det for kaldt, mente Blake.

– Jeg tror det påvirker alt. Det er der vi hviler og varmer opp. Jeg liker det ikke. Bolt sa noe om det til en av guttene. Dette gjør meg trist både som venn og lagkamerat, sa Blake til NRK.

Julian Forte løp Jamaicas andreetappe. Han fortalte at Bolt unnskyldte seg.

– Han fortalte oss ikke eksakt hva som skjedde, men jeg synes det så ut som en strekk eller en form for krampe. Han sa "unnskyld" til oss, men vi sa at det ikke var noen grunn til å unnskylde seg. Skader er en del av sporten, sa Forte.

En ekstraordinær utøver må tre av på en ekstraordinær måte . Takk for moroa, thunderBolt ! — Lars Tjærnås (@Tjaernas) August 12, 2017

Det ble også en skuffende kveld for britenes langdistansehelt Mo Farah. 34-åringen var stor favoritt før 5000-meteren, men klarte ikke å innfri og endte på andreplass. På pressekonferansen etter sølvet ble han selvfølgelig spurt om Bolt.

– Jeg så Storbritannia vinne, og jeg så Bolt ligge nede. Jeg visste ikke om jeg skulle juble for at Storbritannia vant, eller om jeg skulle være lei meg fordi Bolt ble skadet, sa Farah.

Uslåelige i Bolt-æraen

Det jamaicanske sprintlandslaget har vært så godt som uslåelige på 4 x 100-meter i Bolt-æraen. Laget hadde vunnet alle OL- og VM-stafetter på 100-meter som Bolt hadde deltatt i.

Lørdag var Bolts siste mulighet til å avslutte karrièren på topp, etter den omdiskuterte seieren til Justin Gatlin på 100-meteren. Bolt løp som kjent ikke 200-meter i årets VM.

Men før årets mesterskap har flere vært skeptiske til det jamaicanske laget, bestående av Omar Mcleod, Julian Forte, Yohan Blake og ankermann Bolt.

Bolts tredjeplass på 100-meteren og det faktum at Jamaica ikke hadde en eneste mannlig løper i finalen på 200-meter har ført til at det vante favorittstempelet til det jamaicanske laget kanskje har vært litt svekket. De løp også saktere enn både USA og Storbritannia i kvalifiseringsheatene tidligere på lørdag.

Men medaljen skulle altså glippe av helt andre grunner.

Gatlin trist på Bolts vegne

I semifinaleheatene var USA og Justin Gatlin raskest. Dopingdømte Gatlin ble som kjent buet da han overrasket alle og vant 100-meterfinalen foran Bolt, som tok bronse.

Lørdag kunne han ødelegge festen – igjen.

Det behøvde han ikke, da Bolt på tragisk vis tok seg til baksiden av låret.

– Det var en kald vind der ute, men det var likt for alle, sa Justin Gatlin i intervjusonen.

Amerikaneren var lei seg på vegne av Usain Bolt. Gatlin var enig med Blake i hva som var årseaken til Bolts skade.

– Jeg forstår at vi må være tidlig klare. Men jeg synes vi tok av klærne i tidligste laget. Det er litt kjølig inne der (call-room), så jeg tror det er grunnen til skaden. Det var det han slet med. Bolt løp ut der kald.