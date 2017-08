VM-suksessen førte til heftig diskusjon i Idretts-Norge. Nå avgjør du hvem som er størst de siste 20 årene

Sørlending hylles etter VM-suksessen i London: – Må innrømme at jeg lurte på hva jeg kunne bidra med

Stem på din favoritt nederst i saken! Dette er en uhøytidelig rangering.

I etterkant av den norske suksessen i London-VM har diskusjonen gått om hva som var den største prestasjonen.

Henrik Ingebrigtsen mente lillebror Filips bronse på 1500 meter var det største i Idretts-Norge siden Vebjørn Rodals gull på 800 meter i Atlanta i 1996.

Det fikk Karsten Warholm til å uttale at han aldri ville byttet bronsemedaljen til Ingebrigtsen med sin egen gullmedalje fra 400 meter hekk.

Hvem er størst?

Vi tar diskusjonen et skritt lenger: Hvilken nordmann har hatt den største, individuelle, idrettsprestasjonen siden Vebjørn Rodals OL-gull?

– 1500 meter menn har størst bredde i toppen, samtidig er det utrolig bra å bli verdensmester på 400 meter hekk. Men det er flere som driver med 1500 meter, sier Johan Kaggestad, mangeårig friidrettstrener og nå sykkelekspert i TV 2.

På spørsmål om hvilken prestasjon han mener er størst siden Rodal, sier han at han ikke har noen klar favoritt.

– Men jeg må si Andreas Thorkildsen, hvis det er snakk om friidrett. Han ville vært i toppen i år igjen med det han har kastet, sier Kaggestad, som legger til at han mener man heller bør glede seg over gode norske prestasjoner, framfor å diskutere hvilke som er størst.

– Lettere å vinne i langrenn

Adresseavisens sportskommentator, Kjetil Kroksæter, er imponert over Filip Ingebrigtsens VM-bronse, men mener at Warholms gull er en større prestasjon. Han nevner også flere andre store prestasjoner etter Rodals OL-gull.

– Spørsmålet er om man skal regne med Carlsen og hans VM-gull, siden sjakk ikke ligger under Norges idrettsforbund. Men dersom han ikke regnes med, mener jeg at Warholms VM-gull er størst. I tillegg har vi VM-gullet til Thor Hushovd, og VM-gullet til Hanne Haugland i høyde i 1997, sier Kroksæter.

Han mener at vinterprestasjonene ikke kommer opp i konkurransen.

– Vi må nok bare innse at det er lettere å vinne i langrenn enn det er i de store sommeridrettene, sier han.

– Gull er bedre enn bronse

Idrettshistoriker Tom A. Schanke er ikke i tvil om hva han mener er den største prestasjonen i årets VM.

– Selvfølgelig er gull bedre enn bronse. Så etter min mening er Warholms prestasjon den nest største etter Rodals OL-gull i 1996, sier Schanke til Adresseavisen.

Men han mener likevel at Ingebrigtsen har et poeng når han mener at mye kan skje på en 1500 meter hvor løperne springer i samme bane.

– Men vi snakker om et verdensmesterskap, og gull er bedre enn bronse. Dessuten er det jo ti hekker som de har mulighet til å snuble i, så det er ikke så spesielt mye lettere enn en 1500 meter. Så jeg kalle Ingebrigtsens utspill en ureflektert, ellevill, adrenalin-uttalelse fra eldstebror Ingebrigtsen, sier Schanke.