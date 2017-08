Warholm ble slått - men satte norsk rekord: - En enorm sesong!

Knallmåling for Frp – nedtur for samarbeidspartiene

Saken oppdateres.

Nordmannen fryktet at VM-gullet i London for to uker siden, og all viraken i ettertid, hadde tappet ham for energi. Men sunnmøringen klinte til med et nytt praktløp med verdenseliten på plass.

Warholm ble nummer to på 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i Zürich torsdag kveld.

21-åringens tid på Letzigrund stadion i Zürich ble 48,22, ny norsk rekord på distansen. Kyron McMaster, som ble disket etter forsøket i VM, vant på tiden 48,07.

– Det var veldig kult at jeg klarte å skvise ut den norske rekorden her. Jeg er veldig, veldig fornøyd, sa Warholm til NRK.

21-åringen tror at McMaster var veldig revansjlysten etter disken i VM.

– Han var nok veldig sulten. Men jeg bruker ikke det som unnskyldning. Jeg er veldig, veldig fornøyd, fortsatte verdensmesteren, som før Diamond League-løpet i Zürich hadde vunnet alle «finaler» på 400 meter hekk i 2017-sesongen.

Knallåpning - igjen

Warholm åpent i kjent stil fra bane seks: Full guffe fra start. Allerede etter drøye 100 meter var nordmannen opp på siden av Kerron Clement i banen utenfor. Han ledet ut av siste sving.

Men denne gangen klarte ikke Warholm å stå distansen like godt ut som tidligere i sesongen. På oppløpssiden ble Kyron McMaster for sterk.

Likevel slo han de to andre medaljevinnerne fra friidretts-VM, Yasmani Copello og Kerron Clement. Tiden 48,22 var tre hundredeler raskere enn Warholms egen norske rekord på 400 meter hekk, satt under Bislett Games i midten av juni.

Med annenplassen i Zürich avsluttet Warholm sin internasjonale sesong. Nå gjenstår det kun 400 meter flatt og 400 meter hekk under helgens NM i Sandnes. Så er sesongen over for friidrettens nye wonderboy.

– Det har vært en enorm sesong. Nå gleder jeg meg til å jobbe med Leif en sesong til, sa Warholm og siktet til trener Leif Olav Alnes.

Norges friidrettssjef Håvard Tjørhom var stolt over Warholms prestasjon etter løpet i Zürich.

– Det er utrolig bra. Det var hektisk under og etter London, men Karsten er flink til å mobilisere. Han er bare helt rå. Selv om han har vært sliten, klarer han likevel å presse frem en norsk rekord, sier Tjørhom til NTB.