Warholm feiret i natt med kjæresten: – Hun har vært en tålmodig dame!

Turist i egen by: Vi har testet noen av Trondheims mest populærere restauranter

Warholms gamletrener i sjokk: – Det er helt uvirkelig og vilt. Jeg er tom for ord

Mann tiltalt for overgrep mot stedatter

Gull-Warholm var forvirret da han krysset målstreken: – Følte jeg hadde sett et spøkelse

Warholms gamletrener i sjokk: – Det er helt uvirkelig og vilt. Jeg er tom for ord

Mann tiltalt for overgrep mot stedatter

Svensk al-Qaida-gissel møter pressen for første gang

Saken oppdateres.

Se glimt fra feiringen i videovinduet over.

LONDON:OSent onsdag kveld ble Karsten Warholm (21) Norges første gullvinner i friidretts-VM siden 2009. Bedriften ble feiret på et Hilton-hotell i London i natt.

– Jeg sliter med å ta det innover meg. Det har ikke gått opp for meg ennå, sier Warholm til Aftenposten.

Verdensmesteren var fortsatt i sjokk over det han hadde opplevd onsdag. På hotellet, som ligger i forretningsområdet Canary Wharf, møtte Warholm foreldrene Kristine Haddal og Mikal Warholm og kjæresten Oda Djupvik.

Gjestelisten var ellers dominert av Warholms slekt og representanter for Norges Friidrettsforbund. På vei opp trappa til andre etasje, der mottagelsen fant sted, slo også friidrettslegenden Sebastian Coe følge. Han var selv på vei hjem fra stadion og var en av tilskuerne da Warholm sprettet champagne-flasken.

– Gratulerer med et imponerende VM-gull, sa Coe og tok Norges nye gullhelt i hånden.

På festen gjenfortalte Warholm hvordan han opplevde sekundene som allerede er norsk idrettshistorie.

– Jeg kjente det var tungt inn mot siste hekken. Da hadde jeg allerede kommet så langt at det var for sent å gi seg, sier Warholm.

– Hvordan var det i møte familien igjen?

– Det var en litt uvant setting å møte dem i. De skal ha mye av æren for dette. Bak en sånn prestasjon ligger det en del arbeid. Familien er nødt til å være fleksibel for at dette skal kunne gå. Kjæresten min Oda bor hjemme i Ulsteinvik. Hun har ikke sett meg så mye den siste tiden. Hun har vært en tålmodig dame.

Warholm gikk rundt og klemte familiemedlemmer og støttespillere. Med vikinghjelmen på hodet hele tiden.

– Det er helt uvirkelig. Jeg turte aldri å tenke tanken på at dette kunne skje, sa mamma Kristine Haddal.

– All ære til Lief Olav som virkelig har lagt ned mye arbeid og planlagt treningsopplegget. Det er mange timer trening som er gjennomført. Men Karsten har gledet seg til å gå på trening. Dette er ikke enkelt arbeid, de er mange timers innsats fra flere, sa mamma.

– Da vi reiste hit mente jeg at vi skulle være fornøyd om det ble finaleplass. Jeg kan egentlig ikke skjønne at han klarte det. Da han passerte målstreken rant tårene, sa Oda Djupvik, som har vært kjæreste med Warholm i tre år.

– Hva blir veien videre for Karsten nå?

– Det neste blir å jakte flere gull og flere rekorder.

– Hvor mye kontakt har dere hatt det siste året?

– Jeg bor i Ulsteinvik og han bor i Oslo. Av og til blir det perioder der vi er borte lenge fra hverandre. Men vi har mye kontakt på telefon når vi møtes. Da er han der 100 prosent.

Selv gikk Warholm og himlet litt med øyene. Han slet me då ta inn over seg at han hadde prester ett av Norges største idrettsøyeblikk noensinne.

– Jeg sliter med å la det synke inn. Og det er ikke kødd en gang. Når folk sier det kan det høres ut som en klisje. Men dt er så vanskelig å oppfatte det, hva som har skjedd, fordi det er så kult.

– Hva skal du gjøre ut over natten?

– Ikke mye. Alnes har ikke drukket Cola på to år, det gleder jeg meg til å se. Jeg ga ham en smarttelefon i Rio i fjor, den har han ikke brukt. Han sa han skulle bruke den til jul. Det har han ikke gjort. Nå kommer jeg til å kjøre knallhardt: Jeg kommer ikke til å møte opp på trening før den er tatt i bruk, så får han selv bestemme hvor viktig det er. Bortsett fra det, skal jeg ha det greit. Men det er viktig å huske at det er litt mer igjen av sesongen. Man har veldig lyst å feire. Jeg må ta en liten vurdering.

– Hvordan blir det å høre "ja, vi elsker"?

– Det blir sjuuuukt. Jeg gleder meg. Jeg er veldig spent på om jeg kommer til å få sove i natt. Det er mange inntrykk som skal fordøyes.

Se hvordan Warholm vant her: