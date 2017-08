Warholm nektes å håndhilse før VM-finalen: – Vi har ikke full kontroll

Tror Sverige trener smartere og bedre enn Bjørgen & co

Saken oppdateres.

LONDON:37 personer er blitt smittet av det svært smittsomme noroviruset. Derfor har den norske troppen innført tiltak for å hindre smitte. Blant annet er det forbud mot å håndhilse.

Da Aftenposten traff Karsten Warholm på Grange Tower Hotell onsdag formiddag, var han blid og avslappet.

Men 21-åringen, som løper for VM-gull på 400 meter hekk kl. 22.33 norsk tid i kveld, hadde i likhet med resten av den norske friidrettstoppen totalforbund mot å håndhilse.

Mageviruset har spredt seg til alle utøverhotellene i London. Ifølge den norske landslagslegen Ove Talsnes er symptomene sprutoppkast og diaré.

Tar ingen sjanser

Tidlig onsdag ettermiddag var det ingen norske tilfeller. Men Talsnes forteller at det er tilfeller på hotellet der de norske bor.

– Vi har ikke full kontroll, ettersom dette er et virus som kontrollerer seg selv. Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sier Talsnes og utdyper:

– Håndhygiene er det absolutt viktigste. Vi gjør også tiltak i forhold til bespisning.

Legen forteller at det tar rundt 48 timer fra en blitt smittet til symptomene dukker opp. Så vil du være smittebærer i ytterligere 48 timer.

Alle med symptomer på viruset må registrere seg til det medisinske personalet på hotellet. Så blir akkrediteringen inndratt i 48 timer.

Hansen får ikke se Warholm

Svein Arne Hansen, president i Det europeiske friidrettsforbundet, er satt i karantene på grunn av noroviruset.

– Det er trist å ikke få se Karsten (Warholm) løpe finalen på 400 meter hekk på stadion i kveld, men jeg får se det på TV, sier Hansen til NRK.

Hansen bor ikke på det norske utøverhotellet.

– Jeg har vært magesyk. Og med det som nå skjer med utøverne rundt omkring, så er vi veldig påpasselig. Jeg har fått beskjed om at jeg må være på rommet de neste 48 timene, sier han.