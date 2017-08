Warholm om samtalen med rivalen: – Jeg fikk tvunget det ut av ham

- De stjal verdier for over 100 000 kroner

LONDON:På en restaurant i et slitent industriområde bak Olympic Stadium snakket Karsten Warholm (21) med Aftenposten og fem andre medier i 12 minutter og 58 sekunder. Her er gullheltens tanker dagen etter den historiske VM-seieren på 400 meter hekk.

– Har du rukket å reflektere over hvor annerledes livet blir etter VM-gullet?

– Jeg vet lite om det. Men foreløpig går det fint, da.

– Hva tror du blir annerledes?

– Jeg håper det ikke blir så mye, egentlig. Jeg håper at det kan være OK likevel. Det viktigste for meg er at vi klarer å holde på de samme taktene som vi alltid har hatt. Det har fungert hittil.

– Friidretten har hatt tunge år på mange måter. Hvordan føles det å skape feber hjemme i Norge?

– Da var det på tide! Det er fint at jeg kan ta litt av den byrden. Det er veldig stas for meg også. For det var jo ikke gitt at det skulle bli dette utfallet. Men nå ble det jo, det. Da må jeg bare ta det som kommer.

– Hvordan ønsker du å fremstå for det norske folk?

– Jeg håper at det er nok å være meg selv. Jeg føler at dette er det ekte meg. Og så håper jeg at folk synes det er OK. Man kan ikke bli likt av alle. Jeg skal prøve å være avslappet, ydmyk og holde beina på bakken. Så får vi se hvor langt det kan ta meg.

– Du kommer ikke til å forandre deg etter dette?

– Det ville være dumt! Det har jo fungert ganske bra langt å være seg selv. Jeg satser på at det er bærekraftig.

– Har det gått opp for deg nå at du er verdens beste?

– Jeg har i hvert fall begynt å lande mer. Jeg begynner å føle meg litt sliten. Jeg fikk ikke sove så mye i natt. Det var ganske høyt trykk. Vi hadde en debrief og koste oss. Det er viktig å la det synke inn også.

– Hva sa du til fotografen som du snakket med etter målgang?

– Han som jeg spurte om kunne klype meg i armen? Jeg husker ikke alt som skjedde i går. Det var veldig, veldig spesielt. Men jeg spurte om han kunne klype meg i armen. Det var også litt for showet. Det var en setting jeg aldri kunne forestille meg. Det tok litt av. Det ble et kult bilde også.

– Hva synes du om "skrikbildet" som har gått verden rundt?

– Foreløpig tror jeg det er blitt greit mottatt, har det ikke? Jeg var vel kanskje ikke finere i det øyeblikket bildet ble tatt. Jeg føler vel at jeg har sett bedre ut enn på det bildet.

– Var det med vilje, det er Norges mest kjente bilde?

– Dette var vel Norges største tilfeldighet.

– Hvordan blir konkurranseprogrammet nå fremover?

– Zürich (24. august) blir det neste. Det må jeg nesten bli med på. Det er finale i Diamond League. Etter en sånn bragd ville det vært fint å ... det beste jeg kunne gjort ville være å legge opp. Eller dødd. Da hadde jeg blitt legendarisk. Nei, jeg har lyst å drive dette videre, fortsette å ha det gøy. Zürich tror jeg blir bra. Det er spesielt en hevnlysten amerikaner (Kerron Clement) som vil møte opp der. Og så skal jeg ha med meg NM. Deretter blir det fri. I NM tror jeg det blir både 400 flatt og 400 hekk.

– Friidrett handler mye om tider og rekorder. Hvor usannsynlig er det å slå Kevin Youngs verdensrekord (46,78) på distansen i fremtiden?

– Jeg vet ikke. Vi må fortsette å jobbe. Det er en veldig god rekord. Det blir kanskje litt dumt å snakke om det nå. I går var medaljen det viktigste. Så får vi se hva fremtiden kan bringe.

– Du har snakket mye om at 400 meter hekk er en øvelse som det tar tid å bli god i. Hvor god kan du bli?

– Det er ikke sånn at jeg startet med friidrett for to år siden. Jeg hadde et grunnlag der. Løping var ikke nytt da jeg begynte med 400 meter hekk. Der må jeg gi kred til Leif Olav (Alnes), som har vært med de siste to årene. Han har vært med på å snu dette. Det han har gjort er halvveis magisk. Det skal han ha for.

– Hvor mye har Alnes betydd for deg som trener?

– Veldig mye. Vi kommuniserer på samme frekvens. Det er et veldig lett miljø i være i. Vi trives godt sammen. Vi tilbringer mange timer sammen. Derfor er det veldig OK å ha noen man trives sammen med.

– Du har sagt at han er en motivator i toppklasse?

– Han har en veldig fin tilnærming til ting. Leif Olav er veldig jordnær. Han er kanskje den som har tatt minst av etter gullet. Det jeg setter pris på med han er at han er jordnær og motiverer meg ved å se på meg som person. Måten han legger til rette for at ting skal bli så bra. Vi har en åpen dialog og det er bra.

– Hvor mye har du ofret for å komme dit?

– Det er veldig vanskelig å si. For det er mange som ofrer mye. Men jeg har ikke fått gjort så mye av andre ting, som skole og det sosiale. Men det er dager som i går som gjør det verdt det. Det er kun en liten periode i livet og det fungerer veldig fint for meg. Jeg har funnet en fin balanse.

– Å bli verdensmester på 400 meter hekk foran 60.000 tilskuere som 21-åring. Det skal noe til for å overgå det?

– Det som var måten hele stadion var med på. Hvis du sammenligner med Rio-OL i fjor, var det en helt annen stemning her. Folk var veldig med. Det var en veldig stor opplevelse.

– Men hvordan toppe dette?

– Det er vanskelig å si. Som sagt: Kanskje jeg bare skal legge opp?

– Vurderer du andre distanser?

– Det å springe andre distanser er veldig nærliggende. Sånn som det er nå, når du setter norgesrekord etter norgesrekord hele tiden, det blir verre når det er sånne settinger. Det gjelder å finne distanser som kan bygge opp til disse anledningene. Jeg skal nok finne et eller annet.

– Du vil fortsette å holde på det allsidige?

– Jeg tror allsidighet er veldig lurt. Det blir mange timer. Man bruker tid på det, man liker det, og da er det greit med variert trening. Jeg vet ikke hvor mange øvelser jeg vil holde med på si. Jeg har tenkt tanken på å hoppe lengde. Det blir en helt annen sak, det blir bare på gøy.

– Hvordan er det å være stjerne og promotere neste års EM i Berlin?

– Jeg vet ikke. Sånn som det er nå, prøver jeg bare å la det synke inn. Akkurat nå trives jeg med det. Jeg prøver å nyte.

– Det koker i Norge. Hvordan har tilbakemeldingene vært?

– Det er blitt så mye at jeg ikke vet hvor jeg skal starte. Jeg har lagt det prosjektet på is. Jeg snakket med dem som står meg nærmest. Og så skal jeg forsøke å takke alle. Jeg setter pris på alle meldingene jeg har fått.

– Mange reagerte på at du ikke ble gratulert av de andre konkurrentene?

– Jeg så at Leif hadde en forklaring på det (hilseforbud på grunn av virusalarm i VM-leiren). Det kan nok være en forklaring. Og så er mange slitne etter å ha løpt. Alle har nok med seg selv etter en sånn målgang. Jeg snakket med alle og det var god stemning.

– Kerron Clement gratulerte deg med seieren?

– Jeg fikk tvunget det ut av ham.

– Når skal du trene igjen?

– Jeg har ikke trent i dag. Nå skal vi reise hjem til Norge. Og så blir det rolig trening. Jeg skal kose meg litt.

– Hva betyr dette økonomisk?

– Det er et interessant spørsmål. Jeg har ikke så mye kontroll på det. Nå skal vi bare holde det gående. Det blir viktig. De er ikke bare min økonomi dette handler om. Vi skal ha et team som fungerer. Vi har satset noen år der vi ikke har hatt så mye å rutte med. Nå betaler det seg, og det er greit.

– Hvor tilfeldig var det at det ble 400 meter hekk?

– Det var ikke så veldig tilfeldig. Vi så at det var verdt en sjanse. Sånn, takk alle!

Svarte Warholm og avsluttet seansen med de norske mediene. Så ventet verdenspressen.