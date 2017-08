Warholm slutter seg til denne eksklusive gruppen etter VM-gullet

Matchvinner Vilhjalmsson: - Det må du finne ut for meg

Karsten Warholm tok gull på 400 meter hekk i VM onsdag kveld.

Dermed slutter Warholm seg til en svært eksklusiv gruppe. Han er den fjerde nordmannen som tar medalje i en løpsøvelse i friidretts-VM utendørs. Her er de andre som har klart det:

Grete Waitz: VM-gull i maraton i 1983.

Ingrid Kristiansen: VM-gull på 10.000 meter i 1987.

Vebjørn Rodal: VM-bronse på 800 meter i 1995.

Hva har de til felles?

Johan Kaggestad var trener for de to førstnevnte. I tillegg til at alle de fire utøverne har trent mye og hardt, trekker han frem ett viktig fellestrekk.

– Allsidighet er likheten jeg ser, sier Kaggestad, som i dag jobber som TV 2-ekspert.

– Grete var god i mange idretter. Ingrid var i OL-troppen i langrenn og hadde internasjonale titler fra juniorstafetter. I tillegg var hun god i orientering og kretsmester i selskapsdans. Så de to damene hadde drevet med mye siden de var små. Det hadde Vebjørn Rodal også. Han var også ganske god i langrenn. Han hevdet seg god i gutteklassen i Trøndelag skikrets, én av de beste kretsene i Norge, fortsetter han.

Karsten Warholm har også helt åpenbart en allsidig bakgrunn. Han satset på tikamp helt til i fjor, da han bestemte seg for å satse tungt på 400 meter hekk.

Fakta om norske VM-gull i friidrett Norge har totalt tatt åtte VM-gull i friidrett siden 1983: * 2017: Karsten Warholm (400 m hekk) * 2009: Andreas Thorkildsen (spyd) og Trond Nymark (50 km kappgang*) * 1997: Trine Hattestad (spyd) og Hanne Haugland (høyde) * 1993: Hattestad (spyd) * 1987: Ingrid Kristiansen (10.000 m) * 1983: Grete Waitz (maraton). * Nymark tok opprinnelig sølv, men den russiske gullvinneren ble senere tatt i doping.

Hva er grunnen til medaljetørken?

Nå har altså 21-åringen slukket den norske medaljetørsten. Men hvorfor går det så mange år mellom hver gang Norge hevder seg i løpsøvelser i VM?

– Det er så mange nasjoner som driver med løping. Det er den enkleste formen for idrett. Du kan løpe hvor som helst i verden. Derfor ser du at også mange land med små ressurser lykkes. Det er et veldig trangt nåløye, sier Kaggestad.

– Det finnes forskjellige kulturer. Karibia har bra sprintmiljøer. Øst-Afrika er gode på langdistanse – det samme er Asia. USA er gode i alle løpsøvelser. I Sør-Amerika har man Brasil som er gode på alt fra sprint til langdistanse. Sør-Afrika er også med å prege alle øvelsene. Det er rett og slett mange som driver med det. Man må trene ekstremt hardt for å lykkes.

Dermed har det altså gått 22 år siden sist. Bronsevinneren fra 1995, Vebjørn Rodal, er enig i Kaggestad om årsaken til den norske medaljetørken.

– Det er vanskelig å få til, for det er så stor bredde internasjonalt. Man må trene mye og riktig, og man kan ikke ha noen avbrekk med skader og sykdom om man skal henge med, sier Rodal, som fulgte opp VM-bronsen med OL-gull året etter, tilNRK.

NB: Noen kilder definerer også kappgang som en løpsøvelse. Teller man med kappgang, er også Trond Nymark med på listen. Han tok gull på 50-kilometeren i 2009-VM. Fordelt på alle øvelser har Norge 14 medaljer i friidretts-VM.