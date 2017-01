- Dette er en ny gullgenerasjon i Byåsen

Saken oppdateres.

Halden HK - Byåsen 24–30 (12–15)

Byåsen kom fra en utrolig sterk hjemmeseier mot ungarske Èrd HC i europacupen, men slet tidvis mot bunnsliterne Halden. Midtveis i første omgang ledet trønderne med hele ni mål, men når dommerne blåste av til pause, var det kun tre mål som skilte lagene.

– Vi har en periode på slutten av første omgang hvor vi gjør masse feilvalg, og blir litt for høye på oss selv. Vi starter kampen bra, men fordi vi er så gode virker det som om vi tror at alt skal komme lett. Og det gjør det ikke i eliteserien, og heller ikke mot Halden, sier trener Arne Høgdahl på telefon etter kampen.

Gullgenerasjon?

I andre omgang viser Byåsen seg fra en bedre side. Etterhvert cruiser de inn til en fin seksmåls-seier, noe Arne Høgdahl er godt førnøyd med.

– Vi skal være glade for de to poengene og seier. Vi spiller en god håndballkamp, og det er normalt å ha noen dårligere perioder her og der. Vi må bare jobbe med å gjøre de periodene færre og kortere.

Når Høgdahl snakker om at Byåsen er ujevne i prestasjonene, dukker det opp en fin sammenligning for alle som er glad i Byåsen Håndball.

– Denne gjengen er ganske lik Byåsen anno 2007, mener Høgdahl.

– Jeg trente den gjengen en periode også, og de var ganske ujevne i prestasjonene også. Vi gikk fra å slå storlag i Champions League som Budcnost fra Montenegro, og Gyør fra Ungarn, til å tape for dårligere lag i eliteserien.

Det laget huset landslagsstjerner, og var en gullgenerasjon av de sjeldne. Camilla Herrem, Tonje Nøstvold, Gøril Snorreggen, Marit Malm Frafjord, Kari Aalvik Grimsbø og selvfølgelig nåværende Byåsen-spiller Ida Alstad blant andre spilte for trondheimsklubben den gang.

– Jeg ser mange likheter mellom det laget, og dette laget. Dette er også en slik gullgenerasjon. Vi slår jo lag som Èrd og Rostov-Don i år, som er noe av det største som har skjedd for klubben. De er hvertfall på linje med Champions League-seierne i 2007, mener Høgdahl.

Arntzen tilbake fra sykdom

En av spillerne som bidrar til å styrke den sammenligningen er landslagsspilleren Emilie Hegh Arntzen. Hun spilte andre omgang i kampen mot Halden, og var en av grunnene til den etterhvert komfortable seieren.

– Hun har ikke fått lov av legen å spille de to foregående kampene, men fikk spille i dag. Så vi lot henne stå i 25 minutter for å få henne i gang igjen, uten å gi henne for mye slik at hun fikk et tilbakeslag, forteller den svenske treneren.

Det har lenge versert rykter om at Arntzen skal til Vipers og Kristiansand, og når klubben tidligere denne uka gikk ut å sa at de skulle signere en ny spiller i løpet av uka, mente mange at det var landslagsspilleren til Byåsen det var snakk om. Arne Høgdahl vil ikke svare på om Arntzen er helt tapt for trønderklubben enda.

– Jeg kan ikke svare på det dessverre, men det jeg kan si er at jeg ikke har gitt henne helt opp enda. Ikke før hun eventuelt har signert for en annen klubb.