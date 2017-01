Saken oppdateres.

Silje Waade har fått stjernestatus etter den formidable forsvarsinnsatsen hun la ned for Norge i EM.

Men søndag møter Waade et klubblag som kommer med et stjernegalleri som får Byåsen-spilleren til å ta fram til de store ordene:

– Det er det beste laget jeg har møtt i klubbdrakten. De har et stjernegalleri uten like, og de hadde som mål å vinne Mesterligaen, sier Waade.

Det klarte de ikke, og må avslutte sesongen i den nest gjeveste europacupen, EHF-cupen.

– Kanskje er det litt misfornøyd med å spille denne ecupen og ser på oss som et dårlig lag. Det skal vi dra fordel av, sier Waade.

Gjensyn med russisk stjerne

Hun gleder seg til gjensynet med flere av profilene i både EM og OL: Anna Vyakhireva (Russland), Cabral Barbosa (Spania), Siraba Dembele (Frankrike), Ana Paula Belo Rodrigues (Brasil) og Norges veterankeeper, Katrine Lunde.

– Ta Barbosa for eksempel. Hun er en spiller med ekstrem fysikk. Hun hopper høyere enn flere mannlige spillere, sier Waade om den spanske stjernen.

Møtet med Anna Vyakhireva gleder hun seg spesielt til. Den russiske teknikeren har hun møtt flere ganger på juniorlandslaget, og nå i høst også med A-landslaget.

– Hun er en balltekniker. Hun er god i duell en mot en, og hun er god til å spille ballen videre. Når hun har ballen, er alle rundt henne farlig, mener Waade.

Første Lunde-møte

Møtet med keeperveteran Katrine Lunde, blir Silje Waades aller første.

– Jeg har aldri skutt på Lunde før. Det blir artig å prøve det, smiler hun.

Lunde klar for Vipers: - En verdensstjerne kommer hjem

Men hun innser at presisjonen på skuddet må opp noen hakk fra Glassverket-kampen onsdag. Da tabelltoeren ble slått 28–21, scoret Waade kun tre mål.

– Skuddet er litt rustent. Jeg skal bruke de neste dagene på å terpe på det, lovte hun etter midtukekampen.

Katrine Lunde akter ikke å gjøre det lett for Byåsen-backen å score mål.

– Vi vet jo at Byåsen kan spille bra og at de har gode spillere. Vi har ikke prestert superbra denne sesongen, men vi ønsker denne seieren, sier Lunde.

Snakker med treneren på Skype

I den første ecupkampen tapte Byåsen borte mot tyske Bietigheim. Rostov-Don slo det sterke ungarske laget Erd 27–24.

– Det var ingen topp-prestasjon fra oss, men det er ikke så rart at det har svingt litt, sier Lunde og utdyper:

– Treneren vår fikk sparken 22. november, og den nye treneren møter jeg personlig for første gang i Trondheim. Så langt har vi bare snakket sammen over Skype. At Russland vant OL-gull har også preget oss, sammen med noen skader. Alle sto på hodet for de russiske OL-vinnerne da de kom tilbake fra Rio - og jeg unner dem det, men det som har skjedd har skjedd, og nå må vi gå videre, mener Lunde som selv vender tilbake til Norge og Vipers til sommeren.

Skal slippe ned skuldrene

Om muligheten for Byåsen-seier søndag, sier Waade dette:

– Det er ikke lag noen kan forvente at vi skal slå, men vi har absolutt ingenting å tape. Vi må bare slippe ned skuldrene og la de få kjenne at vi har høyt tempo i laget. Det blir kult å møte et så bra lag, sier Waade.

Da Adresseavisen møtte Anna Vyakhireva i Stavanger før EM, visste ikke den russiske stjernen noe om Byåsen.

– Å, skal vi til Trondheim? Det har jeg ikke tenkt noe på, sa Vyakhireva da.