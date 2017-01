- Jeg har mer lyst til å være med på å felle Larvik, enn å spille for dem

Saken oppdateres.

KRISTIANSAND: Mandag ble det klart at landslagsspiller Malin Aune blir ny høyrekant i Vipers. 21-åringen, som var med i den norske EM-troppen, er enig med klubben om en toårskontrakt.

Torsdag ble nok en spiller presentert. Emilie Hegh Arntzen er klar for klubben. Den 23-årige bakspilleren var på det norske laget som tok EM-gull i desember.

– Jeg hadde noen andre tilbud, som jeg også har tenkt over. Det falt vel egentlig fort på plass for min del, sier Hegh Arntzen, som skryter av ambisjonene til sin nye klubb.

Hegh Arntzen, som har signert en toårskontrakt, sier også at Vipers kan gi Larvik kamp om håndballtronen i Norge allerede neste sesong.

– For min del nå, synes jeg at Vipers virker som er friskere tilbud. De er kanskje mer inn, er mer sultne, og har en tryggere økonomi. Jeg har mer lyst til å være med på å felle Larvik, enn å spille med dem, sier Hegh Arntzen, som også hadde et tllbud fra nettopp Larvik.

Allsidig bakspiller

Vipers har jaktet en type som Hegh Arntzen. Hun har vært førstevalget på bakspillerplass.

– Vi har vært veldig tydelig på at vi trenger en internasjonal spiller, med høyde og skudd, som kan bekle flere posisjoner på bakspillerplass, sier Peder Langfeldt, sportslig leder i klubben.

– Å få inn en sånn type spiller, som kan bekle flere bakspillerposisjoner, og som samtidig har et stort potensial defensivt, har vært et ønske å få inn, sier Kenneth Gabielsen.

– En av Europas største talenter

Gabrielsen sier at Vipers har fått inn en av Europas største talenter.

– Hun har et voldsomt potensial, både offensivt og defensivt. Vi i trenerteamet, gleder oss til å jobbe med Emilie.

– Jobber dere med flere forsterkninger?

– Vi forholder oss til Emilie i dag, og så har vi ingen kommentarer til videre spillerlogistikk, sier Gabrielsen.

Han understreker at Vipers nå nærmest har dobbel dekning på alle plasser, i hvert fall hvis Thorey Rosa Stefansdottir blir enig med klubben om en ny kontrakt.

Fra før har Vipers sikret seg målvakt Katrine Lunde på en treårskontrakt , i tillegg til Aune, som kommer fra Oppsal.