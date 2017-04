Fikk Elverum i semifinalen: - Må være totalt respektløse

Saken oppdateres.

Det ble klart mandag formiddag.

- Det er litt som forventet. Og spennende, sier Kolstad-ving Adrian Aalberg til Adresseavisen.

Rødtrøyene fra Trondheim sør tok fullstendig luven av Haslum i den avgjørende kvartfinalekampen søndag kveld, og tok seg overraskende videre i sluttspillet.

Og nå venter altså seriemesterne fra Elverum.

- Har dere en sjanse der, da?

- Ja, vi har sjans. Hvor stor den er må jeg kjenne litt på, men vi har en sjanse, sier Aalberg, som endte med fem scoringer i søndagens storseier mot Haslum.

Samtidig er han tydelig på at det er Elverum som går inn i semifinaleserien (best av tre kamper) som favoritter.

- Det er det absolutt ikke tvil om. Det er 1.plassen mot 7.plassen. Vi har slått dem én gang før, men det var for fire år siden (cupkamp), så det er en stor oppgave, sier vingen.

- Hva må til for å gå videre?

- Vi må være totalt respektløse. Vi kan ikke gå inn i kampene og tro at vi er ferdige for sesongen. Samtidig må vi satse litt på flyt og flaks, og at vi har maksdager når vi spiller, sier Aalberg.

Semifinalene starter med bortekamp på Elverum onsdag 19. april.

PS! I den andre semifinalen møtes ØIF Arendal og Bodø.