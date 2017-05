Han digger Marit Bjørgen. Nå vil han bli som henne.

Spis is med god samvittighet og husk, det er nok is til alle

Saken oppdateres.

Kristoffer Brun er alene i båten for første gang på seks år. Og det i EM.

Han er naturlig nok svært spent foran mesterskapet i Tsjekkia, dit landslaget drar onsdag.

Mens makker Are Strandli taster på sin PC som finansjournalist i Hegnar.no, er Brun fornøyd med den pausen han hadde frem til jul.

Begge ble nemlig enge om å ta et opphold fra den vante treningen fra sommer til nyttår, etter bronsen i dobbeltsculler i Rio.

– Det var tid for å gjøre noe annet, og jeg hadde en anelse om at han ikke kom tilbake til jul. Det er sunt å ta et avbrekk, for da får man ekstra motivasjon og lyst, sier Brun.

Har lyst på mer

Han befinner seg på Åpent Bakeri på Torshov, i en sjelden fristund. For etter hardkjør i båten og mye trening som skal inn, har landslagstrener Johan Flodin gitt utøverne en dag der de kan gjøre hva de vil.

Kristoffer Brun Født: 7. april 1988 Kommer fra: Bergen Klubb: Bergens roklubb Bosatt: Oslo Sivilstand: Samboer Yrke: Snekker/roer Meritter: VM-gull 2013, OL-bronse 2016, EM-sølv 2013, 15 pallplasseringer i VM/OL og verdenscup.

«Vil du ha noe mer?». På plakaten bak Brun, der det reklameres med kafeens godsaker, kan egentlig Brun svare at han fortsatt er sulten, etter så mange år i denne bransjen.

Bergenseren, som fant stavangerroeren Are Strandli i 2007, og ble verdensmester med ham i lettvekt dobbeltsculler for fire år siden, tror fortsatt at det er mye å hente.

– Jeg tenker at det kan være fint å sitte alene i båten, og bli enda sterkere. Når man er alene har man ingen å skylde på. Da kan man utvikle sin egen roing og teknikk i større grad, uten å være avhengig av andre.

Kom ikke ned i vekt

Brun og Strandli, som har pushet hverandre siden 2007, skal bli et par igjen.

OL i Tokyo i 2020 er målet. Men inntil Strandli finner frem årene igjen, velger Brun å stille på konkurransearenaen enten alene, eller sammen med en annen.

Han har også rodd med lovende Ask Tjøm på forsesongen, og det er ikke utenkelig at det kan bli mer i månedene fremover.

– Nei, det er ikke helt utenkelig. Foreløpig tror jeg den sammensetningen trenger litt mer utvikling for å gå fort nok, men slik jeg ser det har Ask et stort potensial.

Frem mot EM rakk ikke Brun å gå ned nok i vekt. I dobbeltsculler lettvekt må begge veie 70 kg, i singelsculler har han 2,5 kg mer å gå på.

– Hvis jeg ble sluppet løs og ikke var landslagsroer, ville jeg veid 80 pluss. Jeg legger alltid på meg på vinteren, flirer Brun, idet han drikker cortado, espresso med litt steamet melk.

Litt mat, potetbrød med ost og skinke, er også inntatt, uten å overdrive.

Har et flott forbilde

– Men hva er så drømmene til en 29-åring som har oppnådd veldig mye på regattabanen?

– Målet er å bli rosportens svar på Marit Bjørgen, sier han plutselig. Dette har Brun tenkt på lenge.

Han er så imponert over verdens mestvinnende langrennsløper. Ikke fordi han tror at han vil få like mye gull og heder, men fordi hun presterer så jevnt og bra.

– Marit Bjørgen er et forbilde. Hun er alltid på hugget, stabil, trygg, alltid så klar til å prestere, og hun leverer.

Strandli forteller at han og makkeren har dette sterke ønsket om å komme opp enda et hakk, som hun har klart de siste årene.

– Ja, vi vil være stabile helt i toppen. Marit har vist at det er mulig. Jeg er imponert over henne som utøver, men jeg kjenner henne ikke som person. Jeg beundrer måten hun jobber på, og ikke minst at hun fortsatt er motivert etter så mange år på topp.

– Har du pratet med henne?

– Nei, jeg har bare hilst på henne.

Måtte ta et valg

Da Brun og Strandli deltok i OL i London for fem år siden, endte det med niendeplass. Det var duoen ikke fornøyd med.

Da ga paret seg selv et valg.

– Skulle vi fortsette, måtte vi ta mer ansvar for egen trening. Vi kunne ikke fortsette på samme nivå, men vi ville et hakk opp.

Det har paret klart, og nå vil de videre. Det skjer så fort Strandli kan gå tilbake i dobbeltsculleren igjen.

Men pause fra idretten på dette nivået er ikke bare, bare. Det fikk Brun merke i vinter.

Da han skulle begynne hardtrening etter sin pause med mye snekring, han er utdannet snekker, endte han på sykehus i fire dager.

Overarmene ble like store som fortidens «sterke mann på sirkus». Infeksjonen kunne vært farlig for nyrene.

– Jeg glemte at jeg hadde vært borte en stund, ler Brun på sin egen. lune måte.

Vanligvis ville han tålt den type trening.

– Erfaringen ble at man må skynde seg langsomt etter slike treningspauser, men jeg har snekret mye, båret sementsekker og vært fysisk aktiv, altså.

Er rå akkurat nå

I EM har han stygge planer, og kollega Olaf Tufte er enig:

– Kristoffer er det sterkeste kortet vi har i det mesterskapet. Han er rå om dagen og kan gå hele veien opp. Han er en medaljekandidat, sier den dobbelte olympiske mesteren fra Horten. Han skal selv sitt i en båt med tre andre.

– Jeg håper og tror jeg skal klare det, samtidig som ingen vet hvem som sitter i de ulike båtklassene etter et OL, opplyser Brun.

Han er uansett interessert i å fortsette den gode pallstatistikken. Blant de tre beste.