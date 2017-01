Saken oppdateres.

ALBERTVILLE (adressa.no): Det hele begynte litt skralt i tomålsseieren over Polen i åpningskampen i årets VM i Frankrike, men etterpå har Norges håndballherrer virkelig levert varene.

Russland ble slått med fire mål, før Frankrike, til tross for en solid norsk kamp, vant kamp tre. Deretter ble både Brasil (39–26) og Japan (38–23) gjort til statister i de to siste gruppespillkampene.

Før altså Makedonia ble slått sønder og sammen i 34–24-seieren i åttedelsfinalen i Albertville søndag.

– Det er vel noe av det beste herrelandslaget har gjort i VM-sammenheng, mener Espen Lie Hansen.

– Jeg tror dette er et skremmeskudd, faktisk. Det er ingen som undervurderer oss lenger, sier Eivind Tangen.

– Det begynner å lukte svidd av dette, konkluderer Sander Sagosen.

Sagosens begrunnelse

Det er nå det virkelig begynner. Norge er i kvartfinalen som skal spilles tirsdag – trolig mot Danmark, som møter Ungarn i åttedelsfinalen søndag.

De har helt sikkert fått med seg hvordan det norske laget har kjørt over motstanderne sine, med knalltøft forsvarsspill, løpevillige kontringsspillere og høyt tempo.

– Jeg er ganske sikker på at alle lag frykter å møte oss, sier Sagosen selvsikkert.

Og han begrunner det.

– Vi spiller en sinnssykt fartsfylt håndball, der vi bare springer og springer og springer. Det får vi betalt for i andre omgang mot Makedonia, for da hadde de ikke så mye mer å gi. Ellers er vi et lag som spiller veldig disiplinert og bra angrepsspill, og kommer til gode sjanser. Vi har fått satt et steingodt forsvarsspill sammen med en målvakt som tar det han skal, sier Norges playmaker.

– Mer sultne enn danskene

Landslagssjef Christian Berge mener timålsseieren over Makedonia forteller de resterende VM-lagene at Norge gjerne vil være med.

– Vi er en motstander å regne med. Nå får vi en fryktelig tøff oppgave med Danmark. De har kanskje den beste bredden og den biten, men vi er mer sultne. Så får vi se om vi klarer å gjøre noe. Det finnes små muligheter der også, og vi tror det er mulig, sier han.

Samtidig legger han ikke skjul på at Danmark, som slo Frankrike i OL-finalen i Rio i fjor sommer, fortsatt er storebror.

– Danmark er et av verdens beste lag, og vi er fortsatt unge. Men det er herlig å se unggutta spille. Jeg storkoser meg utpå der, sier Berge, og ramser opp Magnus Abelvik Rød (19), Kent Robin Tønnesen (25), Eivind Tangen (23), Sander Sagosen (21) og Gøran Johannessen (22).

I tillegg har han Tørbjørn Bergerud (22) i mål. Han stengte buret godt i den første omgangen mot Makedonia.

– Den er ung den rekken der, altså, sier Berge entusiastisk.

Mener de kan slå alle

Han sier han ikke legger noen videre prestisje i det som i dagene frem mot tirsdag fort blir hetende «Slaget om Norden», og at han har voldsomt lyst til å gå seirende ut av kvartfinalen uansett hvem som er motstander.

Men det er ingen tvil om at spillerne ser på oppgjøret med iver.

– Om det blir Danmark i kvarten tror jeg ikke de er 100 prosent sikker på at de kommer til å ta den. Vi har alle muligheter til å slå de fleste nå, sier Tangen, som selv imponerte i storseieren over Makedonia.

– Det blir vanvittig gøy. Danmark er et av verdens beste lag, er regjerende OL-mester, og har alt å forsvare mot oss. Vi har et lag som kan slå nedenfra, og vi skal absolutt klare å tukte Danmark, tror Sander Sagosen.

Sannsynligvis forsvinner ikke optimismen om Ungarn blir motstander i stedet.