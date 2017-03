Sagosen om viljeutvisningene: - Setter norsk håndball i dårlig lys

Saken oppdateres.

- Det er synd for norsk håndball, som settes i et dårlig lys. Det er dumt at utenomsportslige ting skal prege sporten, sier Sander Sagosen til Adresseavisen.

Søndag kveld ble det rabalder etter at Elverum pådro seg fire røde kort i eliteseriekampen mot Lillestrøm. Trener Michael Apelgren innrømmet etter kampslutt at det var med viten og vilje for å unngå suspensjonsfare i det kommende sluttspillet.

De fire hadde nemlig et rødt kort hver fra tidligere kamper i sesongen, og regelverket tilsier at spillerne får én kamps karantene etter to røde kort. Nå skal de fire spillerne stå over siste serierunde mot Halden, som er en betydningsløs kamp for Elverum.

Halden, som på sin side risikerer å bli passert av Lillestrøm i siste serierunde og dermed ende i nedrykkskvalik, kan nyte godt at av hedmarkingene kommer til Østfold uten fire av sine beste spillere.

- Det kjennes på ingen måte godt, meg jeg er nødt til å være kynisk og gjøre alt jeg kan for å gi oss best mulige forutsetninger for å vinne sluttspillet. Det er en utrolig vanskelig situasjon, men selv om jeg står for det, gir det meg som sagt en veldig dårlig følelse, sa Apelgren til Østlendingen etter kampslutt .

Ikke opplevd lignende

- Jeg har aldri opplevd maken. Jeg har aldri hørt om det tidligere, og det burde ikke være en mulighet, sier tidligere landslagssjef Marit Breivik.

Hun tar forbehold om at hun ikke kjenner saken inngående, men mener det ikke skal lønne seg å gjøre regelbrudd.

- Det er ikke noe som gagner sporten at man med viten og vilje bryter reglene, sier hun.

Sagosen kaller det kynisme fra Elverums side, og påpeker at reglene er som de er.

- Men da har du litt liten tro på egne ferdigheter, spør du meg. Jeg skjønner at Elverum lever av å vinne, men de bør kunne holde seg for god for det, sier han, samtidig som han mener at regelen må endres.

- Det er helt håpløst at de tar med seg kort fra grunnspillet. I toppidretten er det sånn at du lever av å vinne og få resultat, men dette er ikke noe norsk idrett er vant til, sier han.

Droppet samme taktikk

Kolstad-trener Stian Gomo opplever saken som «veldig spesiell». I søndagens hjemmekamp mot St. Hallvard var rødtrøyene i en lignende situasjon. Profilene Lasse Balstad, Mishels Liaba og Ronald Putans står med ett rødt kort hver, og da Balstad på tampen av storseieren over St. Hallvard sto med to tominuttere valgte han å ta kapteinen av banen.

- Jeg ville ha ham med mot FyllingenBergen i siste serierunde, sier Gomo.

Samtidig poengterer treneren at han forstår Apelgren godt, selv om han ikke støtter at Elverum tok fire utvisninger med vilje.

- Vi har et ansvar for å levere resultater, men vi har også et ansvar om å etterleve normer og regler i NHF. Dette strider mot fair play, men han skal ha for at han er åpen og ærlig om det, sier Kolstad-sjefen.

Mandag varslet Norges Håndballforbund (NHF) at de har bedt de involverte partene om en forklaring i saken.