Talentet har kontrakt med Byåsen – får gå gratis til Larvik

Saken oppdateres.

– Det er lysten på mer spilletid som gjør det. Det har ikke blitt så mye av det i Byåsen, og da jeg fikk sjansen i Larvik, følte jeg at jeg måtte ta den. Det hadde blitt feil om jeg ikke hadde gjort det, sier Maria Hjertner til Adresseavisen.

Overgangen kommer overraskende all den tid Hjertner så sent som i desember forlenget avtalen sin med Byåsen.

– Byåsen har vært veldig greie som lot meg gå. Det må jeg takke dem for, sier hun.

Debuterte med bravur

20-åringen er blitt et tredjevalg på høyrebacken bak Silje Waade og Moa Högdahl, og har ikke klart å følge opp suksessen fra debutsesongen i klubben.

Hun kom til Byåsen sommeren 2014, og ble kåret til årets nykommer i eliteserien i sin aller første sesong i klubben.

– Jeg fikk veldig mye tillit fra første stund, og det løsnet veldig fort. Det var veldig godt og trygt, fordi jeg visste jeg fikk spille. Da er det lettere å prestere. Men nå når alle er friske i Byåsen er det tre spillere på én plass. Det er rett og slett for mye, i hvert fall for min del, sier Hjertner.

– God håndballkultur

Det var Østlandsposten som først meldte om overgangen til Larvik, som i likhet med Byåsen er sterkt preget av dårlig økonomi. Flere av klubbens aller største profiler forsvinner fra Larvik etter sesongen.

– Det er en veldig god håndballkultur der. Skulle jeg dra en plass føler jeg det er et bra valg med tanke på det sportslige. De mister noen spillere, men har en god trener og kultur som jeg ønsker å være en del av, sier hun.

Jakter medalje

Hjertner har hatt samtaler med Byåsen-trener Arne Høgdahl og forteller at hun var ønsket videre i klubben. Hun påpeker at hun trives veldig godt, men det er et lite «men»:

– Jeg er der for å spille håndball. Jeg vil ha mer spilletid, og samtidig får jeg prøve noe nytt, sier hun.

Byåsen har fire seriekamper igjen av sesongen og jakter en medalje. Den jakten starter borte mot Gjerpen onsdag og avsluttes hjemme mot nettopp Larvik 2. april.

– Det blir kanskje ekstra spesielt etter dette. Jeg håper jeg får en god avslutning og medalje. Jeg er fullt fokusert på det, sier Hjertner.