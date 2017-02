Avviste flørt fra toppklubb - nå blir suksesstreneren i Kolstad

Saken oppdateres.

– Det har vært interesse fra flere og jeg var i samtale med Haslum. Men vi kom aldri så langt at det ble snakk om kontrakt. Jeg sa til Haslum at det var hyggelig å bli spurt, men var veldig åpen på at det koster å dra fra Kolstad, sier Stian Gomo til Adresseavisen.

Dagens Haslum-trener Tom-Eirik Skarpsno har varslet at han gir seg i klubben etter sesongen, og skal flytte til Danmark der han blir assistenttrener i Team Tvis Holstebro.

Søndag var Stian Gomo i møte med Haslum, men ga dem altså et negativt svar. I stedet har Kolstad-treneren skrevet under en ny treårskontrakt med klubben han har ledet til opprykk til eliteserien, og maktet å etablere i toppdivisjonen.

– Jeg har vært med på reisen hele veien, og samtidig er det 16 gutter som betyr mye for meg. Det koster å dra fra dem, og selv setter jeg lojalitet høyt i gruppen. Da ble ikke valget så vanskelig etter hvert, sier han.

Har lagt merke til ham

Haslums styreleder Knut Gulbrandsen sier til Adresseavisen at klubben hadde en god samtale med Kolstad-treneren.

– Han var en av kandidatene vi ønsket å snakke med, og har en tankemåte som ikke er helt ulik Tom-Eiriks. Vi har lagt merke til det han har gjort i Kolstad. Tom-Eirik hadde noen forslag til kandidater, og da var Stian et rimelig klart alternativ, sier han.

Styrelederen påpeker at de ikke hadde bestemt seg for å tilby Gomo en avtale, men at han var én av tre kandidater de jobbet med.

– Vi er veldig godt fornøyde med dette. Stian er en av Norges mest attraktive trenere, sier daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen, om forlengelsen.

Ga hodebry

Kolstad startet samtalene om en kontraktsforlengelse med treneren i begynnelsen av desember, men siden den gangen kom det altså andre klubber på banen. Gomo innrømmer at det har preget ham.

– Det er veldig godt å få det ut av hodet. Dette er nytt for meg også, det å være ønsket av andre setter i gang en prosess i hodet, og den er jeg glad jeg ikke skal gjennom på forhåpentligvis tre år, sier han.

– Man mister litt fokus. Jeg kjente på treningen da jeg hadde bestemt meg, at den var vanvittig bra. Man går og grubler litt, følger treneren opp.

Foran søndagens seriekamp hjemme mot Bodø, den første kampen etter landslagsherrenes utrolige VM-suksess, ligger Kolstad på sjuendeplass på tabellen. Det skiller fire poeng opp til sølvplasserte Bækkelaget, mens Bodø er poenget bak Bækkelaget igjen.

Er lovet forsterkninger

Kolstad-treneren, som ledet laget sitt til en sjetteplass i debutsesongen i eliteserien i fjor, har tro på at det er mulig å utvikle laget til å klatre videre oppover.

– I tillegg trigger det litt ekstra å utvikle spillere som Mishels (Liaba), som tar steget videre. Dessuten synes jeg egentlig det er ganske givende å være på markedet og lete etter nye spillere, sier han.

Liaba er klar for den svenske toppklubben Alingsås fra sommeren av. I tillegg forsvinner strekspilleren Petur Palsson, som skal flytte hjem til Island. Gomo har fått signaler om at de skal erstattes.

– Jeg har ikke stilt krav om det, men klubben har gitt et tydelig signal om at vi kan forsterke. Jeg tror vi kan se sterkere ut neste sesong om vi gjør en god jobb og treffer på dem vi snakker med, sier han.

Klubbleder Sivertsen er trygg på at Gomo er mannen som kan gjøre klubben bedre.

– Vi skal bli best i Norge. Så skal vi komme oss ut i Europa. Det er ikke vanskeligere enn det. Så spørs det når det blir, for vi setter tæring etter næring, men vi skal helt klart bli best i landet, sier han.