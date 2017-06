Belgisk tennisspiller skadd da han snublet i regndekket: – Jeg regner med at det får konsekvenser

Saken oppdateres.

Goffin var 10.-seedet i storturneringen i Paris og ledet 5-4 over Horacio Zeballos i 1. sett da han jaktet en ball langt bak grunnlinjen. Belgieren sendte i vei et vinnerslag, men snublet samtidig i kanten av regndekket, fikk en vridning i ankelen og stupte i grusen.

26-åringen ble hjulpet av banen inn i garderoben av to dommere for en legeundersøke og kom aldri tilbake.

– MR-undersøkelsen viste iallfall at det ikke er noe alvorlig galt, men vi ønsker optimal sikkerhet for spillerne. De må spørre seg om regndekket er riktig plassert, sa Goffins trener Thierry van Cleemput.

– Jeg regner med at det som skjedde får konsekvenser.

Risiko

Flere andre spillere uttrykte medfølelse med Goffin.

– Det er fryktelig. Jeg har alltid syntes at regndekket er farlig slik det er plassert, sa Rafael Nadal etter å ha spilt seg til åttedelsfinale.

– For fire år siden skjedde akkurat det samme med meg. Jeg satte fast foten under dekket og skadet ankelen, sa Garbiñe Muguruza, som er tittelforsvarer i kvinneklassen.

– Det var veldig synd, og veldig uheldig, det som skjedde. Jeg antar at det vil være en viss risiko når man beveger seg til kanten av banen. Jeg håper han ikke skadet seg alvorlig, sa Milos Raonic.

Zeballos, som er nummer 65 på ATP-rankingen, klarte for første gang å ta seg til en åttedelsfinale i en Grand Slam-turnering.

– Jeg er litt glad, men også lei meg på hans vegne. Han er en fin fyr som alltid oppfører seg bra, sa argentineren.

Trøst

Han møter østerrikeren Dominic Thiem i 4. runde. Den sjetteseedede østerrikeren slo amerikaneren Steve Johnson 6–1, 7–6, 6–3.

Også Thiem hadde trøst til sin motstander etter kampen. Johnson er i sorg etter at hans far nylig døde.

– Jeg sa til ham at jeg er lei for det som skjedde. Han er en fin fyr og en god spiller, og det var utrolig tøft av ham å stille opp her, sa Thiem.

Femteseedede Raonic tok seg til 4. runde etter at hans spanske motstander Guillermo Garcia-Lopez måtte kaste inn håndkleet med en strekk i låret. Da ledet den canadiske spilleren 6–1, 1–0.

Djokovic måtte kjempe i fem sett

Tittelforsvarer Novak Djokovic måtte ta seg kraftig sammen for å komme til åttedelsfinale i Roland-Garros etter en femsettskamp mot useedede Diego Schwartzman.

Argentineren ledet 2–1 i sett, men ble hemmet av en ryggskade i de to siste settene. Djokovic gjorde hele 55 uprovoserte feilslag og fikk advarsler for lange pauser og usportslig oppførsel, men til sist seiret han 5–7, 6–3, 3–6, 6–1, 6–1.

– Jeg ventet en vanskelig kamp. Det var tunge forhold, og det ble mange slagvekslinger fra grunnlinjen, sa Djokovic etter å ha vunnet 12 av kampens 14 siste game.