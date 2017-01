Berge hyller kantspilleren: - Hvis han var mer utadvendt, kunne han spilt for en av verdens beste klubber

Saken oppdateres.

Norge-Makedonia 34–24

ALBERTVILLE: Håndballgutta sørget for oppvisning i åttendedelsfinalen i VM. Nå venter vinneren av Danmark-Ungarn i dag i kvartfinalen tirsdag.

– Hadde han vært litt mer utadvendt, kunne han spilt for en av verdens beste klubber. Det er en mann jeg stoler fullt og helt på, sa trener Christian Berge etter at Magnus Jøndal hadde herjet med de makedonske keeperne så ikke visste om de var kastet ut av karusellen eller sto i mål i håndball.

Mot slutten av kampen da seieren var sikret, tok venstrevingen frem hele repertoaret og høstet stormende applaus fra det franske publikumet. Vel har de selvet gispet over Luc "Air France" Abalo, men det har vært mye på grunn av spensten. Jøndal har så mange varianter at svimmelhet er en utbredt plage blant keeperne både i VM og i den danske serien, der han spiller til daglig. På det siste skuddet gikk håndleddet i så mange retningen at lege Thomas Torgalsen på den norske benken gjorde seg klar til å sy det på igjen.

Imponert danske

Også den gamle mesteren Lars Christiansen fra Danmark, som fulgte kampen ringside, lot seg imponere.

– Jøndal har vært litt anonym i Danmark i forhold til hva han kan, men her har han løftet seg. Han har jo det hele, og både han og Kristian Bjørnsen tør å ta avslutninger fra spiss vinkel og score, og det er veldig viktig for laget, sier mannen som spilte 338 landskamper og scoret 1503 mål.

– Kan Norge by Danmark på kamp hvis det blir kvartfinalen?

– Ja, helt klart. Jeg har fulgt Norge på TV tidligere i VM, og de spiller veldig bra. Aller mest imponerer tempoet og trykket de kommer med. Norge gjør også få tekniske feil og er gode taktisk.

– Men vi har vel ingen Mikkel Hansen?

– Nei, men dere har Sander Sagosen. Han nærmer seg, men Mikkel har nok fortsatt et større skudd fra distanse, sier Lars Christiansen.

Bergerud stoppet Lazarov

Men det var ikke bare Magnus Jøndal det var grunn til å skryte av. Kristian Bjørnsen på motsatt ving var ikke stort dårligere med fem mål på seks skudd. Bjarte Myrhol var en gigant i forsvar, Eivind Tangen hamret inn froskeskudd med venstresleggen – den ene av dem målt til 110 km/t – og Sander Sagosen tok en del riktige grep både som skytter og playmaker. Men i første omgang ble det litt berg-og-dal-bane med tekniske feil og bom på opplagte sjanser. Da var det godt å ha Torbjørn Bergerud, som tok hele 44 prosent av skuddene.

– Det er gøy å redde uansett hvem som skyter, men det er klart at det var ekstra gøy å stoppe de fra Kiril Lazarov. Vi hadde jo lest mye på forhånd om hvor mange tusen mål han har scoret. Men jeg fikk god hjelp av forsvaret til å presse skuddene, sier Holstebro-keeperen, som fikk mange nærskudd etter pause og falt til 32 prosent totalt. Men da hadde Norge allerede dratt fra.

Makedonia ga opp taktikken

Makedonia er blitt blitt beryktet for å utnytte den nye keeperbytteregelen til det ekstreme, med den gamle Kroatia-treneren Lino Cervar ved roret. Det ga mange overtall på venstrevingen i første omgang, der Bjørnsen fikk store rom å dekke. Norge greide ikke å utnytte makedonske feil til å score i åpent mål før pause – da det sto 12–10 – men tok igjen de siste 30 minuttene. Etter å ha fått tre kjappe, ga Cervar opp og beholdt keeperne i mål resten av kampen. Selv om det ikke så slik ut. Førstekeeper Kiril Kolev kom borti én ball etter pause! Og de fra Tangen skal han vel bare være glad for at han kom seg unna?

Voldsom bredde

Uavgjort mot Makedonia i EM i fjor – timålsseier i år. Hvordan forklarer Berge forandringen?

– Vi var ikke så bra mot dem i EM, så jeg har tenkt lenge på denne revansjen. Vi skulle løpe – løpe selv om vi ikke hadde målsjanse. Det for å få dem møre. Jeg syns vi fikk dem i trøbbel. Selv skulle vi ikke la oss påvirke av hverken motstandere eller makedonere, men fokusere på eget lag.

Makedonia må ha vært misunnelig på hva Berge kunne hive inn av spillere. Kent Robin Tønnesen begynte på høyre back, så kom Eivind Tangen og så kom 19-åringen Magnus Abelvik Rød og banket inn en goal han også. Og i bakhånd til EM neste år har vi Harald Reinkind!

– Danmark ligger nok fortsatt et lite hakk foran oss, men vi er mer sultne, sier Berge om den motstanderen alle regner med i kvartfinalen. Optimistiske nordmenn tror de kan fikse også den biffen.

Hør den nyeste utgaven av Aftenpodden Sport: