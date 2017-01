Berge om VM-debutanten: - Mann mot mann er han av de beste jeg vet om

Saken oppdateres.

NANTES: Den tidligere Viking-spilleren sto for én scoring og skaffet to straffer – alt på gjennombrudd - i løpet av sine drøye tjue minutter på banen mot Polen.

– Det er vel innenfor, det, konkluderer Johannessen fornøyd selv.

Det ville seg ikke helt offensivt for Norge i åpningskampen mot et forholdsvis svakt polsk lag. Men VM-debutanten hadde sittet på benken og sett at det var store hull i det polske forsvaret, og de hadde han planer om å utnytte.

– Mann mot mann er det jeg er best på, og det var nok derfor jeg fikk sjansen. Det var store hull å løpe gjennom i, så jeg følte jeg tok muligheten, sier han til adressa.no.

Skal jobbe knallhardt

Landslagssjef Christian Berge fikk mye av det han håpet på fra 22-åringen fra Stavanger – men ikke alt.

– Gøran er god. Mann mot mann er han en av de beste spillerne jeg vet om. Han skal bare sørge for å ta den sjansen hver bidige gang, formaner han.

For det ble tidvis litt forsiktig, og Johannessen var ikke så aggressiv på mål som han kunne ha vært.

– Det ble litt sidelengs til tider. Vi skal jobbe beinhardt med det der, for Gøran vil og han tar den rollen veldig greit, sier Berge.

– Handler det litt om selvtillit?

– Det handler om at vi har hatt fokus på samhandling og det å spille hverandre gode og slippe ballen rundt. Så er det å finne blandingen mellom dét og samtidig være direkte, sier Berge – tydelig fornøyd med akkurat dét svaret.

Johannessen fikk også en sentral rolle i det norske forsvaret da kampen skulle avgjøres, og ga et sterkt bidrag til at Norge holdt polakkene nede på 20 scoringer.

– Jeg synes forsvarsspillet er solid stort sett hele veien. Vi slipper til han skytteren (Tomasz Gebala) litt for mye, men ellers var det greit, oppsummerer GOG-proffen etter 22–20-seieren.

Dermed har Norge fått en fin start på VM. Lørdag venter Russland, og en seier der vil være et nytt steg mot den topp to-plassen i gruppespillet laget har satt seg mål om å klare.