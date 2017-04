Berget jobben etter å ha lagt frem kriseplanen

Saken oppdateres.

En undersøkelse i Byåsens spillergruppe i slutten av februar avslørte massiv misnøye med Arne Högdahl, og jobben som Byåsens hovedtrener sto virkelig i fare.

Det kunne Adresseavisen fortelle fredag.

- Det er uklart om jeg fortsetter neste sesong. Vi har en greie gående, som vi må avklare med møteaktivitet i spillergruppen, sa Högdahl.

Etter et møte mellom svensken og styreleder Oddvar Aardahl fredag fikk Högdahl frist til søndag med å legge frem en plan om hvordan gjenreise tilliten.

- Han må legge frem hvordan han tenker å gjenreise en tillit som kanskje er svekket. Han får muligheten til å legge opp en konkret plan for hvordan han tenker neste sesong, sa Aardahl til Adresseavisen fredag ettermiddag.

Det gjorde Högdahl søndag kveld – etter at Byåsen hadde tatt seg videre til semifinalen i sluttspillet på bekostning av Tertnes.

Fikk beskjeden mandag kveld

Tankene treneren la frem for Aardahl, styremedlem Mikael Dorsin, daglig leder Mona Ulvin, spillerrepresentant Ida Alstad, samt de spillerne som ønsket å være til stede, var nok til å overbevise klubbledelsen. På et styremøte mandag ble det formelt avgjort at de vil fortsette med treneren.

- Styret har konkludert med at vi gir Arne Högdahl fortsatt tillit til å fortsette som hovedtrener i Byåsen Håndball Elite, sier Aardahl.

Den samme beskjeden ble gitt Högdahl tidligere mandag kveld.

Skal involvere spillergruppen

Ifølge styrelederen har misnøyen i stor grad munnet ut i måten treneren har kommunisert med spillergruppen på. I tillegg mener styret Högdahl må bli mer strukturert.

- Han er kanskje ikke verdens mest strukturerte person, men det skal vi gjøre noe med. Vi kommer til å jobbe mye mer i team, og Arne presenterte et bra opplegg i går. Vi har troen på at vi skal få til dette, det har vi absolutt.

- Hva la han frem?

- Han la frem at han kommer til å involvere spillergruppen i større grad enn tidligere, og vil lytte til synspunktene deres på ting. Det er en kompetent gruppe. Selv om den er ung, har de sine meninger, og det har han kanskje ikke tatt innover seg. Men det er én sjef, og det er Arne Högdahl, sier Aardahl.

- Hvor nære var dere et motsatt utfall?

- Vi var usikre. Det er derfor vi har kjørt denne prosessen i så lang tid, egentlig. Vi måtte ha den tiden for å finne ut av det, og det har vært nyttig for alle parter.

Ikke fornøyde

Byåsen-lederen har vært i samtaler med Glassverket-trener Geir Oustorp om en mulig Byåsen-retur, men fikk i påsken avslag på henvendelsen. Nå fortsetter de i stedet for fullt med Högdahl.

- Har han fått noe resultatkrav på seg neste sesong?

- Verken vi eller Arne Högdahl er fornøyde med en fjerdeplass etter den glimrende andreplassen i fjor, men det har vi ikke brukt mange minuttene på. Vi må jobbe hardt videre, for nå åpner muligheten seg til å ta gull. Vi har lyst til å utfordre Vipers, sier Byåsens styreleder.

Adresseavisen har ikke oppnådd kontakt med Högdahl mandag kveld.