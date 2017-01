Beskjeden fra sønnen (8) fikk kulturministeren til å innse hva håndballguttas historiske innsats betyr

Saken oppdateres.

PARIS/OSLO: Kulturminister Linda Hofstad Helleland var på tribunen da Norge måtte gi tapt for Frankrike i VM-finalen i Paris søndag.

I forkant av banketten forteller imidlertid Helleland til Adresseavisen at hun vil feire sølvet som et gull i kveld. Hun er også svært begeistret for hva VM-sensasjonen vil ha å si for rekrutteringen.

Det har hun selv erfart gjennom sønnene Konrad (8) og Bernhard (10).

– Det betyr fantastisk mye. Jeg har to gutter som spiller fotball, og som håndballjente har jeg alltid hatt lyst til at de skal spille håndball. Og i går løsnet det. Han yngste sa: «Jeg har lyst til å bli håndballspiller jeg også», sier Helleland engasjert.

– Det er helt magisk det som har skjedd, for håndballsporten, men også for idretts-Norge, legger hun til.

Sagosen: – Det er morsomt

Helleland forteller videre at 21-åringen Sander Sagosen, som ble kåret til mesterskapets beste venstreback, er blitt sønnenes nye helt. Selv er Sagosen glad for at flere barn nå får øynene opp for håndball.

– Det er det vi jobber for. Det synes vi er morsomt. Vi prøver å være så gode forbilder som mulig, sier Sagosen like før han skal feire VM-sølvet med venner og familie.

Kulturminister Helleland tok tidligere søndag et bilde med Frankrikes president Francois Hollande og fotballstjernen Antoine Griezmann. Hun er klar på at søndag var en merkedag for norsk idrett.

– Det er en historisk dag for idrettsnasjonen Norge. Det er all grunn til å være veldig stolte. Det er en av de fremste prestasjonene i norsk lagidrett på herresiden på over 60 år, sier Helleland.