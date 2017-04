Betent ordkrig mellom stjernene: – En juksepave som aldri bør få spille igjen

Saken oppdateres.

Maria Sjarapova er uhyre fokusert denne uken. Den blonde russeren klasker ball etter ball over nettet - med besluttsomhet i blikket.

30-åringen har nå spilt seg til semifinale i WTA-turneringen i Stuttgart - alt samtidig som det pågår en opphettet debatt om henne.

Sjarapova ble blant annet beskrevet som en «juksemaker» av canadiske Eugenie Bouchard denne uken.

– Stemningen rundt Sjarapova er ekstremt delt, sier Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

– En juksemaker

Siden hun slo gjennom tidlig på 2000-tallet har Maria Sjarapova vært blant tennissportens største stjerner. Men i januar 2016 i fjor smalt det.

Sjarapova testet positivt for legemiddelet meldonium, som nylig hadde blitt satt på forbudslisten til det internasjonale antidopingbyrået WADA.

Til slutt fikk Sjarapova redusert sin dom til 15 måneder, etter at idrettens voldgiftsrenn (CAS) besluttet at hun ikke hadde dopet seg med meningen.

Før og etter at Sjarapova gjorde comeback i Stuttgart på onsdag, haglet uansett kritikken.

Spesielt vakte det oppsikt blant Sjarapovas konkurrenter at russeren ble spesielt invitert til turneringen.

– Jeg synes ikke det er riktig. Hun er en juksemaker. Jeg synes ikke en juksemaker i noen idrett bør få lov til å konkurrere i den idretten igjen, sa tennisstjernen Eugenie Bouchard til TRT World, ifølge ESPN .

– Det er urettferdig overfor alle spillerne som gjør det på riktig måte og er sannferdige. Jeg synes WTA sender feil signal til barn: Bryt reglene, og vi vil ønske deg velkommen med åpne armer. Jeg synes ikke det er riktig, og hun er ikke en person jeg ser opp til lenger, la Bouchard til.

Sjarapovas svar

Canadierens angrep på Sjarapova har fått stor oppmerksomhet i nyhetsmedier over hele verden.

Torsdag ble Sjarapova konfrontert med Bouchards uttalelser.

– Jeg har ikke noe å si - jeg hever meg langt over det, sa Sjarapova ifølge The Mirror .

Ikke alle av Bouchards tenniskolleger har imidlertid vært like krasse mot Sjarapova.

– Jeg tenker at alle fortjener en ny sjanse. Jeg tror hun kommer tilbake, og at hun kommer til å kjempe seg tilbake, sa danske Caroline Wozniacki i mars, ifølgetennis.com .

Amerikaneren Venus Williams sa på sin side at det «ville bli fint» å få Sjarapova tilbake.

– Ikke overraskende

Debatten om Sjarapova har dermed blitt preget av dyp uenighet mellom noen av verdens beste tennisspillere. Årsaken til dette er at tennissporten er såpass internasjonal, mener Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

– Tennisen er preget av forskjellige kulturer - på godt og vondt. Noen land er litt mer avslappet i forhold til doping, mens andre land har en litt «norskere» tilnærming, sier Krogh Sundbø.

– Det er ikke overraskende at Bouchard går hardt ut, siden hun er fra Canada. Tennis er en idrett som favner ekstremt bredt, legger han til.

Trenger ikke venner

Sjarapova splitter altså tennisverdenen, men denne uken har hun stengt ute all dramatikken og fokusert på eget spill. På en pressekonferanse torsdag insisterte Sjarapova på at hun ikke trengte venner blant tenniseliten.

– For å gjøre hva? For at hyggelige ting skal bli sagt om meg på pressekonferanser? Hvordan vil det endre tennisen min? svarte Sjarapova.

Med de ordene friskt i minne, vil det nok smake godt for Sjarapova å kunne vinne turneringen i Stuttgart. Og hun er på god vei.

Lørdag møter hun franske Kristina Mladenovic i semifinalen.