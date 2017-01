Ble banens beste med forbildet på motsatt side av parketten

Saken oppdateres.

Byåsen - Rostov Don 29–24:

Andrea Austmo Pedersen og resten av Byåsen-jentene fikk besøk av det stjernespekkede laget Rostov-Don i europacupen. Russerne stilte med navn som Alexandrina Barbosa, Anna Vjakhireva og Siraba Dembélé. For Pedersen ble det en litt spesiell affære, ettersom forbildet hennes stod på den andre siden av parketten.

– Det var ganske spesielt før kampen. Jeg kommer ut til oppvarming og ser Katrine Lunde. Hun har vært forbildet mitt i ganske mange år, forteller Pedersen etter kampen.

Fire forskjellige straffetakere

Den nå 23 år gamle keeperen stod fantastisk for Byåsen. Når Adresseavisen prater med henne etter kampen, er hun nesten litt i sjokk.

– Det har helt ærlig ikke sunket inn helt. Vi spilte mot Rostov-Don. Stjernegalleriet fra Russland. Et av verdens beste lag. Og vi slår dem! Det er det største jeg har opplevd på håndballbanen så langt, sier den glade keeper-helten.

Russerne fikk flere straffekast gjennom kampen, og bommet så mange ganger at de byttet straffekaster hele fire (!) ganger.

– Jeg er egentlig litt overrasket over hvor bra det gikk på de straffene. Jeg hadde forberedt meg på hun som vanligvis tar straffene deres, men hun var skadet. Så jeg var ikke helt forberedt på at fire forskjellige spillere skulle ta straffene. Men det gikk jo fint, sier en lattermild Pedersen.

Byåsen - Rostov Don 29–24 EHF-cupen håndball kvinner lørdag, gruppe D: Byåsen - Rostov Don (Russland) 29–24 (18–13) 1342 tilskuere i Trondheim Mål Byåsen: Emilie Hegh Arntzen 7, Marit Røsberg Jacobsen 6, Kristin Venn 6, Silje Waade 5, Ida Alstad 2, Moa Høgdahl 2, Maren Aardahl 1. Toppscorer Rostov Don: Alexandrina Cabral Barbosa 7. Utvisninger: Byåsen 4 x 2 min. + rødt kort, Rostov Don ingen.

Banens beste

Etter kampen ble hun hedret for innsatsen og kåret til banens beste. En uten tvil fortjent ære, selv om også Emilie Hegh Arntzen storspilte.

– Det er litt spesielt å bli kåret til banens beste når forbildet og grunnen til at du ble håndballkeeper stod i det andre målet, det må jeg innrømme, forteller trønderen.

– Samtidig stod vi tidvis utrolig bra i forsvar, og spilte en solid kamp. Så mye av æren går til alle de andre jentene også, sier Pedersen.

Pedersen hyller det kollektive arbeidet Byåsen-jentene la ned i Trondheim Spektrum for å sikre det som må kalles en håndball-sensasjon. Samtidig vil hun at laget skal bli bedre på en spesiell ting.

– Når vi spiller sånn som i dag kan vi hamle opp med alle i hele verden. Det vet vi nå. Problemet er bare at vi ikke gjør det ofte nok. Vi har et ekstremt høyt topp-nivå, og et alt for lavt bunn-nivå. Vi må bli jevnere i prestasjonene, sier keeperen.

– Vi har gått fra å spille uavgjort mot Rælingen i eliteserien, til nå å slå Rostov-Don i europacupen. Det er stor forskjell. Klarer vi å heve bunn-nivået, samtidig som vi spiller opp mot toppnivået oftere, kan det bli morsomt i Byåsen fremover, avslutter Pedersen.