Ble kåret til månedens beste: - Jeg ser ikke på tabellen

Saken oppdateres.

– Er det åttendeplass? Eller niendeplass?, spør Lerstad.

Svaret er tiendeplass etter sju spilte kamper, men det bryr ikke keeperen seg mye om.

– Jeg ser ikke så på tabellen, i hvert fall ikke sånn som det er nå. Men nå skal vi klatre på tabellen, jeg føler toget har begynt å rulle, sier Lerstad.

Søndag venter Gjerpen som ligger på sjuendeplass, og i Byåsen er stemningen god.

– Det er så mye bedre å komme på trening dagen etter en kamp som vi har vunnet, sier hun.

Kun tre baklengs

Det løsnet nemlig skikkelig mot Glassverket sist serierunde da Roger Kvannlis lag vant med 19 mål. Kun 15 baklengs ble det mot tabelljumboen. Og Lerstad slapp inn kun tre mål i andreomgangen.

– Jeg føler ikke at vi har slitt så mye bakover, og for meg har det gått bra i høst. Vi har hatt større problemer i etablert angrep, fastslår hun.

Innsatsen mellom stengene har blitt lagt godt merke til. Hun ble kåret til månedens keeper i oktober på bakgrunn av tilbakemeldinger fra trener, en fagjury og seriestatistikk. Lagvenninnen Kristin Venn ble månedens venstrekant.

– Det er kjempeartig å komme på månedens lag. Det er så mange gode målvakter i eliteserien, sier Lerstad.

Endret startrutinen

Likevel jobber hun systematisk for å få utvikle seg. Et bedre samarbeid med forsvaret er en viktigst arbeidsoppgaven.

– Jeg og Andrea (Austmo Pedersen, keeperkollega red.anm.) jobber med å bli flinkere til å si til forsvaret hvordan vi vil ha det, sier hun.

De har også tatt grep med tanke på hvem som skal starte kampene i mål. Nå er det slutt på starte annenhver kamp.

– Siden spillet til både meg og Andrea svinger, har vi funnet ut at vi må utnytte det for fullt når en av oss er i form. Derfor håper jeg at jeg starter mot Gjerpen, sier Lerstad.