Byåsen-spiller: – Vi har blitt skjermet fra bråket

Saken oppdateres.

Vipers - Byåsen 27–22 (14–11)

På slutten av forrige uke ble det kjent at Byåsen hadde gått med på å motta en milliongave fra et utenlandsk spillselskap. Gjennom helga og starten på denne uka har det vært en heftig diskusjon om klubben burde sagt ja til pengestøtten.

I følge høyrevingen Marit Røsberg Jacobsen hos Byåsen har ikke det bråket påvirket det sportslige.

– Jeg vil ikke si at det har gått så veldig inn på oss. Vi har hatt en god oppkjøring til kampen mot Vipers, også har vi blitt skjermet fra alt utenomsportslig støy.

Det er også trener Arne Høgdahl enig i.

– Det har ikke vært noe tema på treningene våre. Vi har konsentrert oss om det sportslige, sier treneren.

Tøff oppkjøring til kampen

Oppkjøringen til onsdagens kamp har uansett vært av det heftige slaget for Byåsen. Først kalte Ida Alstad Vipers for et kjøpelag etter kampen mot Sola i forrige uke, også kom bråket rundt pengegaven.

I tillegg ble det kjent at Jenny Grøtan må opereres for hjertetrøbbel, og Silje Waade må utredes for en kneskade. På toppen av det hele måtte Maria Hjertner og Teodora Tomac melde forfall like før kampen.

– Vi fikk en tøff ingang til kampen ja. Vi har noen spillere ute med forskjellige problemer, og stilte kun med elleve spillere til kamp mot Vipers. Vanligvis har jeg 13 kampklare spillere, forteller Arne Høgdahl.

Er redd sølvet glapp

Treneren tror det blir vanselig for Byåsen å ta sølvet nå.

– Det er klart at det blit mye vanskeligere å ta sølvet nå. Vipers fikk en luke på tre poeng ned til oss nå, men samtidig er det noen kamper igjen. Vipers kan fort tape noen poeng.

Marit Røsberg Jacobsen er enig med treneren sin.

– Det kan hende at vi ser tilbake på denne kampen som der sølvet glapp ja, men det er fortsatt en del håndball igjen som skal spilles. Vi får heller telle opp poengene etter sesongslutt, sier høyrevingen.

Nå reiser Byåsen rett til Russland for å møte Rostov-Don i europacupen til helgen. Etter det spiller ikke Byåsen kamp igjen før neste helg mot Tertnes.

– Nå reiser vi direkte til Russland, så vi er på en skikkelig road-trip nå. Når vi kommer tilbake har vi en uke til neste kamp, og den uka skal vi bruke godt. Vi får forhåpentligvis slikket noen sår, og blitt mindre skadeplaget, så får vi en bedre innkjøring til den kampen enn vi gjorde nå mot Vipers, avslutter Byåsen-treneren.