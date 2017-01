Byåsen-fiasko mot tabelljumboen

Saken oppdateres.

Rælingen 23–23 Byåsen

− Dette er en fiasko, konstaterer Byåsen-trener Arne Høgdahl til Adresseavisen etter det skuffende uavgjortresultatet mot Rælingen tirsdag kveld.

Usikker på Europacupen

Selv ikke en brennheit Silje Waade som scoret seks på like mange forsøk, klarte å redde Byåsen mot tabelljumboen. Nå er Høgdahl usikker på om laget blir klar i tide for Europacup-kampen lørdag etter 23–23 mot Rælingen.

– Ydmykheten er i alle fall på topp etter en slik kamp, om man skal ta med seg noe positivt. Vi har kun hatt ei god økt med hele laget til stede i år, så jeg håper det blir bedre på lørdag, forteller Høgdahl.

Etter tapet for tabelljumboen er den svenske treneren en slagen mann:

– Vi bommer så utrolig mye i dag, sier 58-åringen , som er overbevist om at de hadde vunnet kampen med bedre uttelling.

– Det er klart at det er mye rusk i maskineriet med all landslagsfotballen som har vært i det siste, men vi skaper nok målsjanser til å vinne i kveld. Det er mitt ansvar at vi ikke vinner, mener Høgdahl.

Juniorpreget mannskap

Byåsen startet andreomgangen med seks av sju juniorspillere som vant junior-NM i mellomjula. Et tappert Rælingen-lag ga ingenting gratis til trønderne som slet virkelig med å score etter hvilen. Det første kvarteret i andre omgang resulterte i kun fem mål, med tre til Rælingen og to til Byåsen.

Høgdahl vil likevel ikke gi skylden til juniorspillerne for at de ikke klarte å slå Rælingen, som hadde ett poeng på åtte forsøk før kveldens kamp.

– Det var nok ikke bare juniorfeil som gjør at vi taper poeng her i kveld, sier Byåsen-treneren til Adresseavisen og fortsetter:

– Mot slik motstand skal det ikke ha så mye å si hvem som spiller, ettersom vi har landslagsspillere i alle aldre. Det var rett og slett dårlig uttelling, og det er jeg utrolig skuffet over, sukker han.

Selvransakende spillere

EM-stjernen Emilie Hegh Arntzen er uenig i at fiaskoen var trenerens ansvar. .

– Det var ingenting som klaffet i dag, jeg tror vi bommet på sånn 30 skudd eller noe. Vi roter definitivt bort seieren selv, sier Byåsen-talentet selvransakende.

Etter kun to mål på åtte forsøk hadde 22-åringen en svært tung dag på jobben, og skuffet stort etter et positivt EM med mye tillit fra landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Ida Alstad, som hadde en atskillig bedre dag på jobben med syv scoringer på ti forsøk, er også enig i at dette føles ut som et tapt poeng:

– Ett poeng mot Rælingen er uansett et tapt poeng, konkluderer landslagsveteranen.