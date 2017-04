Byåsen fikk «påskegave» på forskudd

Saken oppdateres.

Byåsens sponsorprogram er delt inn i fire nivåer. Nå kan daglig leder Mona Ulvin ta påskeferie med to nye samarbeidspartnere på laget. Begge går inn på nest øverste sponsornivå de neste to årene.

- Det er veldig spennende at klesbutikken Høyer kommer inn som sponsor. Vi har, så vidt jeg vet, ikke hatt et slikt samarbeid før. Det er spennende at vi får med oss slike sponsorer, sier Ulvin om avtalen som kom i stand etter initiativ fra Fridthjov Brun i Brun Eiendom.

Foreslo samarbeid

Over en kaffekopp fortalte han om lysten til å bidra i Byåsen Håndball Elite.

- Han hadde en idé om et samarbeid, og løsningen ble å gå inn via Høyer som er butikken til kona hans, Ingrid Waagbø Brun, forteller Ulvin.

Klesbutikken skal ikke profileres på kampdrakten, i stedet vil håndballspillerne bli aktivt brukt i butikkens blogg og til markedsføring av klær.

- Vi har også fått en ny draktsponsor, forteller Ulvin.

Mangler 35 stykker

Den nye avtalen med Spabutikken Polarbad gjør Ulvin er et lite hakk nærmere det uttalte målet om ha 75 sponsorer i klubbens portefølje.

Etter å ha vært i jobben i snart fire måneder, har hun cirka 40 stykker på plass. For 25000 kroner blir man grunnpartner på det laveste nivået i eliteklubben.

- Jeg kommer til å bli målt på det når året er omme. Vi jobber med flere som vi håper blir en del av nettverket vårt, sier Ulvin som også er i sluttsamtaler med Sparebank 1 og videreføring av avtalen som hovedpartner.