Byåsen fikk viljen sin i e-cupen

Saken oppdateres.

Polske Kram Start Elblag er Byåsens første hinder på veien når det gjelder å sikre seg en plass i årets gruppespill i EHF-cupen. Onsdag fikk daglig leder i Byåsen, Mona Ulvin, svaret hun hadde håpet fra den polske utfordreren:

– Vi har blitt enig med Elblag om at begge kampene skal spilles i Trondheim. Det var førsteønsket til Arne Högdahl. Nå slipper nemlig laget å reise til Polen under forberedelsene til seriestarten, sier Ulvin.

Møter gullfavoritt

Byåsen serieåpner hjemme mot Oppsal 3. september, mens de spiller borte mot gullfavoritt Vipers 13. september. De to kampene mot Kram Start Elblag spilles 9. og 10. september.

– Økonomisk går vi cirka i null ved å spille begge kampene i Trondheim Spektrum. Vi dekker utgiftene de har til reise og opphold, sier Ulvin.

Selv om EHF-cupen ikke er en økonomisk gullgruve for klubben er Ulvin klar på at det vil bety mye for Byåsen å ta seg til gruppespillet for andre sesong på rad.

– E-cupen betyr veldig mye sportslig for spillerne. De vil ha internasjonal erfaring, sier hun.

Mulig rumensk gjensyn

Hvis Byåsen slår Kram Start Elblag, blir det et gjensyn med rumenske Dunarea Braila i den andre kvalifiseringsrunden. Lagene møttes nemlig i den tredje kvalifiseringsrunden i fjor, og da la Byåsen grunnlaget for avansement gjennom en meget sterk bortekamp der de kun tapte med et mål.

– Det hadde vært så bra om vi tok oss videre. Tenk så gøy det hadde vært med en kvartfinale, sier Ulvin.

Den andre kvalifiseringsrunden spilles 14/15. oktober og 21/22. oktober. Den tredje og siste runden er ikke berammet ennå, men gruppespillet starter etter jul. Tertnes og Glassverket er de to andre norske lagene som kjemper om en plass i puljespillet. Sist sesong klarte ikke Byåsen å ta seg videre fra gruppespillet.

Da var de i en gruppe med veldig tøff motstand i tyske Bietigheim, russiske Rostov-Don og ungarske Érd. Rostov-Don vant til slutt cupen etter å ha slått nettopp Bietigheim i finalen.