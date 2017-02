Byåsen i trøbbel etter tap i toppkampen

Saken oppdateres.

Vipers - Byåsen 27–22 (14–11)

Kampen mellom medaljerivalene fra Kristiansand og Trondheim fikk seg litt av enn oppladning når Ida Alstad kalte Vipers for et kjøpelag etter seieren mot Sola forrige uke.

Det likte ikke Peder Langfeldt hos Vipers , og mente at Byåsen og Alstad var misunnelige på de økonomiske ressursene til sørlandsklubben. Dermed var det garantert to motiverte lag som møttes til kamp i Kristiansand.

Sterk start for Byåsen

Byåsen så i hvert fall ekstremt motiverte ut fra start. Sterkt forsvarsspill, og som vanlig godt angrepsspill sørget for en tomålsledelse halvveis ut i første omgang.

Strekspiller Maren Aardahl og keeper Tonje Lerstad tok ansvar for Byåsen som for anledningen stilite i hvite drakter. Aardahl satte tre mål og stod samtidig veldig godt i forsvar, mens Lerstad hadde en redningsprosent på 55% etter 17 minutter. På det tidspunktet stod det 4–8 til jentene fra Trondheim.

Vipers kom sterkt tilbake utover omgangen. Byåsen har vært ujevne gjennom sesongen, og ofte i kampene også. I Kristiansand gikk de fra å lede med fire mål, til å ligge under med ett kun seks minutter senere. Vipers fortsatte det sterke spillet ut omgangen, og ledet 14–11 til pause.

Begge lags trenere kalte dette for en firepoengs-kamp før kampstart. Det var tydelig at Byåsen ikke ville gi slipp på den ekstremt viktige kampen, og fulgte Vipers konstant gjennom andre omgang.

Jevnt helt til slutt

Marit Røsberg Jacobsen måtte stå over forrige kamp i serien mot Sola grunnet en hodeskade, men spilte mot Vipers, og gjorde sin del for å holde Byåsen inne i kampen. Etter 50 spilte minutter ledet fortsatt Vipers med tre mål på stillingen 22–20, og Byåsen trengte en sterk avslutning om de skulle ha noe håp om å få med seg de to poengene hjem til Trondheim.

På tampen av kampen skaffet Vipers seg en luke på fire mål, og når Byåsen slurvet i angrep klarte aldri trønderne å hente inn sørlendingene.

Til slutt endte kampen med 27–22 seier til Vipers. Dermed skaffet rosatrøyene seg en luke på tre poeng ned til Byåsen, som fortsatt ligger på fjerdeplass, bak Larvik, Vipers og Glassverket.

