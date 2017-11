«Den nye Knerten-filmen gjør lite for å heve nivået på nyere norsk barnefilm» 3

Byåsen klare for Europa-eventyr etter seier: – Få som hadde trodd dette for en måned siden

HC GOMEL - BYÅSEN: 22–27 (14–12)

Fungerende hovedtrener for Byåsen Roger Kvannli var en særdeles skuffet mann etter første oppgjør mot HC Gomel i Stjørdalshallen søndag.

Etter «kun» å ha vunnet med fire mål, ga han fra seg favorittstempelet og ga dårlig forsvarsspill mye av skylden for det svake resultatet.

– Attraktiv klubb

Men etter en borteseier over Stabæk i Eliteserien i midtuka viste Byåsen mye bedre takter mot det hviterussiske laget i kveld. Byåsen-trener Roger Kvannli er stolt etter at trønderne sikret Europa-gruppespill selv med en skuffende start på sesongen.

– Det betyr veldig mye for oss og for spillerne våre. Da kan vi fortsette med å være en attraktiv klubb, og det er viktig for oss, sier Kvannli etter triumfen.

Kvannli er ærlig på at han hadde sine tvil om at Europa-gruppespill var noen mulighet for en måneds tid siden.

– Jeg tror ikke noen, til og med ikke spillerne våre, tenkte at dette var mulig med tanke på den elendige sesongstarten vi hadde, sier den vikarierende hovedtreneren.

Fikk Vipers-bank

Det var på ingen måte selvsagt at Byåsen skulle komme til Hviterussland å ta en enkel seier med seg hjem, selv om Kristiansand Vipers feide HC Gomel av banen med sifrene 43–19 i mesterliga-kvalifiseringen tidligere i høst.

For når Byåsen vant med ti mål hjemme mot rumenske Dunarea i andre kvalifiseringsrunde, så tapte trønderne med åtte i Romania. Akkurat dét fryktet Kvannli sterkt i kveld også.

– Jeg var skeptisk med tanke på settingen. At vi var på bortebane i Øst-Europa med kun en firemålsledelse fra før, men laget var veldig solide i dag, sier Kvannli.

Skryter voldsomt

Skrytet sitter løst når vi prater med Byåsen-treneren på telefon. Keeper Tonje Lerstad, forsvaret og playmakerne Teodora Tomac og Moa Høgdahl blir alle nevnt i positive ordelag etter seieren.

– Etter pause så var vi bunnsolide defensivt, og Tonje Lerstad slapp inn kun åtte mål på bortebane. Dét er spesielt, sier Byåsen-treneren.

Dette betyr at Byåsen er kvalifisert for gruppespillet i EHF-cupen, som er det nest gjeveste selskapet i damehåndball.

