Byåsen klarte ikke gjenta suksessen - sjanseløse mot suverene Larvik

Saken oppdateres.

Larvik-Byåsen 31–22 (18–8)

Byåsen reiste sørover for å kjempe for sin andre håndballsensasjon på kun tre dager. Suverene Larvik som ikke har tapt på 15(!) år sto på andre side av parketten i Larvik Arena, men Byåsen-jentene hadde mye selvtillit etter møtet med det russiske superlaget Rostov-Don forrige helg.

– Det vi presterte mot Rostov-Don er kanskje det beste resultatet Byåsen noen gang har gjort. Sånt får man selvtillit av, og kanskje kan vi gjenta bedriften mot Larvik, sa Byåsen-trener Arne Høgdahl før toppkampen.

Byåsen har et mål om medalje i årets eliteserie. Den skulle de aller helst sett at var av gull.

– Hvis vi skal ha noe som helst håp om å vinne gull i årets eliteserie, må vi vinne i dag. Ellers er det kjørt, og vi må fokusere på plassene under, sa Høgdahl til Eurosport Norge før kampstart.

Som om ikke det var nok at det var selveste Larvik som var motstander i en så viktig kamp, måtte også Emilie Hegh Arntzen bli igjen hjemme i Trondheim grunnet sykdom.

– Emilie har fått influensa. Hun ville bli med å spille, men fikk ikke lov hos oss eller legen. Det blir uten tvilt tøft uten henne, men nå må andre står frem for oss. Vi håper hun er tilbake neste helg, sa Høgdahl.

For dårlig i angrep

Selv om de rødkledde jentene fra Trondheim tok ledelsen i starten av kampen, og sto tidvis svært godt i forsvar i starten. Gikk Larvik opp til en firemålsledelse allerede etter 15 minutter. For mange angrepsfeil mot det sterke og erfarne Larvik-forsvaret sørget for at Byåsen kun hadde scoret fire mål det første kvarteret.

Etter å ha kommet bak med flere mål så tidlig, begynte Byåsen-jentene å stresse i angrep. Enda flere angrepsfeil, balltap, og bom på åpenbare muligheter ødela første omgang for de rødkledde. Larvik stakk etter hvert fullstendig ifra, og hadde en timålsledelse til pause.

Flere av dem kom på akkurat det trener Høgdahl hadde fokusert på før kampen, kontringer. Dermed hadde Silje Waade, Teodora Tomac og resten av jentene på Byåsen en formidabel oppgave foran seg i andre omgang.

Byttet målvakt

I pausen gjorde Byåsen-trener Arne Høgdahl ett bytte. Inn i mål kom Andre Austmo Pedersen for Tonje Lerstad. Austmo Pedersen sto en fantastisk kamp mot russiske Rostov-Don forrige helg, og Byåsen håpet at hun kunne stenge igjen buret nok en gang.

Til tross for at Austmo Pedersen tidvis stengte buret, og hadde mange gode redninger, slet Byåsen med å hente inn serielederen. Larvik gjorde det svært tøft for et Byåsen-lag uten Emilie Hegh Arntzen, og ledet med 13 mål halvveis ut i andre omgang.

Det ble for mange mål bak for Silje Waade og resten av Byåsen-jentene, og til slutt måtte de se seg slått 31–22.

Arne Høgdahl var en slagen mann etter tapet for Larvik.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det føles som å gå fra en «all time high» etter seieren mot Rostov-Don, til en «all time low» nå. Men så ille er det egentlig ikke, Larvik er nok Norges klart beste lag, sa han til Eurosport Norge etter kampslutt.

Dermed ender nok seriegullet i Larvik denne sesongen også.