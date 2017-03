Byåsen må vinne for å holde følge i medaljekampen

Saken oppdateres.

– Hvis vi skal ta medalje, er vi nødt til å vinne kamper som det her.

Det sier Byåsen-kaptein Teodora Tomac.

Tar en kamp om gangen

Sesonginnspurten i årets eliteserie i håndball for kvinner nærmer seg, og Byåsen Håndball Elite ligger fire poeng bak Glassverket på bronseplassen, med en kamp mindre spilt.

– Kampen mot Glassverket litt senere blir et skikkelig medaljeoppgjør. Vinner vi mot Stabæk er vi to poeng bak Glassverket. Samtidig må vi ta en kamp av gangen. Har vi ikke fokuset på hver eneste kamp, kan vi fort gå på en smell , sier Tomac.

Tidligere i sesongen skjedde nettopp det for Byåsen. Da spilte de uavgjort mot Rælingen. Om målet om medalje skal bli realitet, er Byåsen nærmest nødt til å vinne alle kampene de har igjen.

– Når vi går utpå parketten er målet å vinne uansett motstander, vi vil jo vinne alle kampene vi spiller. Men vi vet at vi ikke kan gå på noen flere smeller om vi skal få medalje, så det er kanskje et litt ekstra press nå ja, mener kapteinen.

Fokus på det sportslige

I det siste har Byåsen vært mye i media grunnet utenomsportslige grunner som. Tomac mener at det ikke har påvirket laget noe spesielt, og viser til tre strake seiere.

– Vi har ikke brukt noe energi på alt det der. Vi er blitt informert fortløpende fra styret om hvordan stoda er, men vi har fokusert på det sportslige. Vi har gjort en god figur i det siste, sier Tomac.

I tillegg til spillmillionen Byåsen ikke fikk motta, har nyhetsbildet av norsk kvinnehåndball vært preget av dårlig klubbøkonomi. Det har også spillerne i Byåsen fått med seg, men Tomac mener at heller ikke det har påvirket dem noe særlig.

– Vi har fått med oss at det er mye snakk om klubbøkonomien i norsk håndball om dagen, og at Halden har trukket seg. Det er veldig synd at sånt skjer, men vi som spillere må fokusere på å gi et så godt sportslig og underholdende produkt som mulig. Så får administrasjonene ta seg av alt det utenfor banen, avslutter norsk-kroaten.