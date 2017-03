Byåsen med storseier - holder liv i medaljekampen

Saken oppdateres.

Gjerpen - Byåsen 27-35 (10-19)

Byåsen hadde fire kamper igjen av årets serie før kampen mot Gjerpen onsdag kveld. Rødtrøyene ligger for tiden på en fjerdeplass, to poeng bak Glassverket på tredjeplassen. Skulle de holde liv i håpet om medlje, var seier det eneste som var godt nok for Arne Høgdahls jenter.

Storspilte i første omgang

Fra start av kunne man se at Byåsen-jentene skjønte alvoret. De gikk tidlig opp i en stor ledelse med sifrene 3-8 etter kun 12 minutter. Kristin Venn stod for tre av de scoringene, mens den «nye» strekspilleren Ida Hernes hadde banket inn to mål på det tidspunktet.

Gjennom hele første omgang viste Byåsen at de er et mye sterkere lag en Gjerpen. Trønderne banket inn hele 19 mål på de første 30 minuttene, og slapp inn ti baller i eget nett. En utrolig sterk førsteomgang av Byåsen, som nærmest hadde avgjort kampen til pause.

Gjerpen svarte

I andre omgang slapp trønderjentene seg ned, og Gjerpen lå «kun» seks mål bak på et tidspunkt. Byåsen hadde gjort flere bytter og roterte på spillerne sine, noe som kan være litt av grunnen til en svakere andre omgang.

Byåsen var mye sterkere i angrep enn i forsvar. Om rødtrøyene skal gå langt i sluttspillet, samt hamle opp med både Glassverket og Larvik i de siste seriekampene, har Arne Høgdahl en jobb å gjøre med forsvaret sitt.

Gjerpen satte hele 17 mål bak Tonje Lerstad i andre omgang, men kom aldri opp i ryggen på Byåsen, som satte 16 mål selv. Dermed vant trønderne 27–35, men tapte andre omgang med ett mål.

Med seieren mot Gjerpen er to av de seks poengene Byåsen må ta for å holde liv i medaljekampen tatt. De siste fire må de ta mot enten Rælingen, Glassverket, eller Larvik. Ingen lett oppgave for Arne Høgdahls jenter.

